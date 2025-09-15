15/09/2025 11:57

【數據解讀】8月社零增速創去年11月來最低，統計局：消費擴大態勢沒變

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》8月社會消費品零售總額增3.4%，創去年11月以來最低水平，國家統計局新聞發言人付凌暉認為，在各項促消費政策共同作用下，8月份商品消費基本平穩，服務消費韌性較強，新型消費持續壯大，市場空間還在拓展，消費擴大態勢沒有改變。同時也要看到，居民消費能力和信心仍有待提升，消費內生動能仍需增強。下階段，要進一步實施好消費提升專項行動，積極穩就業促增收，完善消費環境，增加優質供給，更好釋放消費潛力，促進消費市場穩定發展。



在消費者以舊換新政策和居民消費升級共同作用下，商品消費規模繼續擴大。8月份，商品零售額同比增長3.6%，增勢基本穩定。消費品以舊換新政策支持的相關商品銷售增勢較好。8月份限額以上單位家用電器和音像器材類、文化辦公用品類、家具類商品零售額同比增速均超過10%。服務消費增勢穩定。暑期出行旅游和休閒運動需求集中釋放，服務消費持續較快增長。8月份全國電影票房和觀影人次同比分別增長48.6%和66.9%。