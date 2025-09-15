直播中 : hot talk 1點鐘 - Futu特約Hot Talk Monday：內地三頭馬車數據遜預期！摩通降泡泡瑪特目標價兩成半 反映熱度已退減？甲骨文連挫兩日點部署？
直播中 : hot talk 1點鐘 - Futu特約Hot Talk Monday：內地三頭馬車數據遜預期！摩通降泡泡瑪特目標價兩成半 反映熱度已退減？甲骨文連挫兩日點部署？
26,448.31
+60.15
(+0.23%)
26,486
+99
(+0.38%)
高水38
9,387.22
+22.28
(+0.24%)
6,048.99
+59.72
(+1.00%)
1,992.72億
3,867.52
-3.08
(-0.080%)
4,540.78
+18.78
(+0.415%)
13,047.59
+123.46
(+0.955%)
2,586.91
+11.87
(+0.46%)
116,478.2500
+1,210.2400
(1.050%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.1890
歐元最佳客戶買入價
9.1400
英鎊最佳客戶買入價
10.5669
日圓最佳客戶買入價
5.2855
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
116,478.25
+1,210.24
+1.050%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,661.1200
+56.6400
+1.230%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.8580
+0.0160
+1.900%
更新：15/09/2025 13:55
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.06%
1個月
3.19%
3個月
3.30%
更新：15/09/2025 11:15
最佳銀行兌換
紐元兌港元
電匯客戶買入
4.6468
電匯客戶賣出
4.6268
更新：15/09/2025 13:55:03
