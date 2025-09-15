26,464.14
+75.98
(+0.29%)
26,489
+102
(+0.39%)
高水25
9,391.76
+26.82
(+0.29%)
6,053.19
+63.92
(+1.07%)
2,597.25億
3,860.50
-10.10
(-0.261%)
4,533.06
+11.06
(+0.245%)
13,005.77
+81.64
(+0.632%)
2,582.29
+7.25
(+0.28%)
115,996.0000
+727.9900
(0.632%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.1843
歐元最佳客戶買入價
9.1311
英鎊最佳客戶買入價
10.5640
日圓最佳客戶買入價
5.2802
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,464.14
+75.98
(+0.29%)
期指
高水25
26,489
+102
(+0.39%)
國企指數
9,391.76
+26.82
(+0.29%)
科技指數
6,053.19
+63.92
(+1.07%)
大市成交
2,597.25億
股票
2,391.11億
(92.063%)
窩輪
79.82億
(3.073%)
牛熊證
126.32億
(4.864%)
即時更新：15/09/2025 15:32
可賣空股票總成交
1,353.76億
主板賣空
200.60億
(14.818%)
半日數據，更新：15/09/2025 12:40
上証指數
成交：9,861.72億
3,860.50
-10.10
(-0.261%)
滬深300
4,533.06
+11.06
(+0.245%)
深証成指
13,005.77
+81.64
(+0.632%)
MSCI中國A50
2,582.29
+7.25
(+0.28%)
比特幣
資料由Binance提供
115,996.0000
+727.9900
(0.632%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0923
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1843
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1311
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5640
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2802
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

27
十一月
尖沙咀香港文化中心｜「亞藝無疆」藝術節 2025：大型舞劇《武道》—— 李小龍的有法與無限 | 香港舞蹈團45周年誌慶 尖沙咀香港文化中心｜「亞藝無疆」藝術節 2025：大型舞劇《武道》—— 李小龍的有法與無限 | 香港舞蹈團45周年誌慶
文化藝術 劇場
尖沙咀香港文化中心｜「亞藝無疆」藝術節 2025：大型舞劇《武道》—— 李小龍的有法與無限 | 香港...
推介度：
27/11/2025 - 07/12/2025
30
十一月
亞洲國際博覽館｜恒生銀行呈獻 : Jer Lau “The Shape of Breathing” Live 2025 亞洲國際博覽館｜恒生銀行呈獻 : Jer Lau “The Shape of Breathing” Live 2025
大型盛事 音樂會
亞洲國際博覽館｜恒生銀行呈獻 : Jer Lau “The Shape of Breathing” ...
推介度：
30/11/2025 - 01/12/2025
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00020 商湯－Ｗ09992 泡泡瑪特00700 騰訊控股03690 美團－Ｗ01024 快手－Ｗ
股票
ETF
Highlight:
【夏日海鮮拼盤超抵食推介】用戶專享95折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
KRW 美元/南韓圜
1,387.2700
-6.4300
-0.461%
CNY 美元/人民幣
7.0881
-0.0157
-0.221%
JPY 美元/日圓
147.4350
-0.2360
-0.160%
更新：15/09/2025 15:30
最佳銀行兌換
加元兌港元
電匯客戶買入
5.6288
電匯客戶賣出
5.6110
更新：15/09/2025 15:30:41
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.06%
1個月
3.19%
3個月
3.30%
更新：15/09/2025 11:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處