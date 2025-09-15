15/09/2025 08:57

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

中國商務部2025年9月13日對原產美國的進口40納米及以上工藝通用接口和柵極驅動芯片發起反傾銷調查，因2022至去年進口量累增37%、價格累降52%，調查最遲2026年9月13日結束，可延長6個月。



事實要點：

▷ 自美進口價格累降52%（2022至去年）

▷ 自美進口量累增37%（2022至去年）

▷ 涉案美企含德州儀器、ADI、博通、安森美

▷ 調查期限至2026年9月13日（可延6個月）

▷ 江蘇省半導體行業協會2025年7月23日提交申請 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》商務部13日發布公告，決定自2025年9月13日起對原產於美國的進口相關模擬芯片進行反傾銷立案調查，涵蓋使用40納米或以上工藝製程的通用接口芯片和柵極驅動芯片。利害關係方應於20日內登記參加調查。預計調查將於明年9月13日前結束，特殊情況下可延長6個月。*商務部：申請調查產品自美進口量累增37%，價格累降52%*公告稱，商務部於2025年7月23日收到江蘇省半導體行業協會代表國內相關模擬芯片產業正式提交的反傾銷調查申請，申請人請求對原產於美國的進口相關模擬芯片進行反傾銷調查，相關美國生產商包括四家，分別是德州儀器、ADI、博通、安森美。商務部發言人表示，申請人提交的初步證據顯示，2022至去年，申請調查產品自美進口量累計增長37%，進口價格累計下降52%，壓低和抑制了國內產品銷售價格，對國內產業的生產經營造成損害。*中國半導體行業協會支持調查，產業發展需要公平環境*中國半導體行業協會支持商務部，就美國進口通用接口和柵極驅動芯片，以及對華集成電路領域相關措施，分別展開反傾銷和反歧視立案調查。聲明指，半導體產業的健康發展，需要一個公平的環境，贊成並鼓勵企業透過持續技術創新、產業鏈上下游協同、平等互利的國際合作，按照市場規則良性競爭，共同推動半導體產業進步。協會強調，將積極支持和配合調查機關的調查，堅定維護公平貿易和產業的合法權益。