15/09/2025 08:32

【關稅戰】回應TikTok問題，商務部：維護本國企業正當合法權益

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》中美發布14日在西班牙舉行會談，並商討TikTok問題的消息，商務部早前（12日）答記者問時稱：對於TikTok問題，中方的立場是明確的、一貫的。中方維護本國企業正當合法權益的決心堅定不移，將依法依規審批TikTok問題。中國政府高度重視數據隱私與安全，從來沒有也不會要求企業或個人以違反當地法律的方式，為中國政府採集或提供位於外國境內的數據。



商務部表示，經雙方商定，中美團隊將就TikTok等問題舉行會談。中方敦促美方與中方相向而行，在相互尊重、平等協商的基礎上，通過對話解決各自關切，找到解決問題的辦法，為包括TikTok在內的中國企業在美持續運營提供開放、公平、公正和非歧視的營商環境，推動中美經貿關系穩定、健康、可持續發展。



2024年拜登簽署法案，要求TikTok與字節跳動剝離，否則面臨封禁，特朗普也曾多次延遲禁令並提出控股或收購要求。2025年1月17日，美國聯邦最高法院以「國家安全」為由，裁定TikTok「不賣就禁」法案不違憲，維持了該法案。2025年1月20日，特朗普簽署行政令，給予TikTok 75天寬限期，美國政府將對TikTok平台的安全性進行進一步評估。