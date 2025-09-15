15/09/2025 10:20

【數據解讀】8月投資工業消費數據齊遜，統計局：外部不穩定因素較多

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》國家統計局最新公布的8月經濟數據齊遜，8月規模以上工業增加值增5.2%，增速創一年最低水平；社會消費品零售總額增3.4%，創去年11月以來最低水平；首8月固定資產投資微增0.5%，大遜預期增1.4%，累計增速創五年最低水平；8月全國城鎮調查失業率上升至5.3%，創六個月最高水平，31個大城市城鎮調查失業率亦升至5.3%，創去年8月以來最高位。



國家統計局稱，總的來看，8月份宏觀政策協同發力，國民經濟運行總體平穩，轉型升級穩步推進，高質量發展取得新成效。也要看到，外部環境不穩定不確定因素較多，中國經濟運行仍面臨不少風險挑戰。下階段，落實落細各項宏觀政策，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，深化改革開放創新，推動經濟平穩健康發展。