直播中 : hot talk 1點鐘 - Futu特約Hot Talk Monday：內地三頭馬車數據遜預期！摩通降泡泡瑪特目標價兩成半 反映熱度已退減？甲骨文連挫兩日點部署？
26,447.94
+59.78
(+0.23%)
26,483
+96
(+0.36%)
高水35
9,387.00
+22.06
(+0.24%)
6,048.93
+59.66
(+1.00%)
1,993.20億
3,867.38
-3.22
(-0.083%)
4,540.85
+18.85
(+0.417%)
13,046.44
+122.31
(+0.946%)
2,586.95
+11.91
(+0.46%)
116,478.2500
+1,210.2400
(1.050%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.1890
歐元最佳客戶買入價
9.1400
英鎊最佳客戶買入價
10.5669
日圓最佳客戶買入價
5.2855
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
查看更多「香港好去處」精彩內容

20
十一月
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏 香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
推介度：
20/11/2025 - 31/08/2026
18
十二月
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：魔雪奇緣電影音樂會 尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：魔雪奇緣電影音樂會
文化藝術 親子活動
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：魔雪奇緣電影音樂會
推介度：
18/12/2025 - 20/12/2025
