15/09/2025 12:09

【數據解讀】8月CPI同比由平轉降，統計局：上年同期基數高，食品價格降幅擴大

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》國新辦就8月份國民經濟運行情況舉行新聞發布會，8月CPI同比降0.4%，國家統計局新聞發言人付凌暉表示，從8月份情況看，受市場供應充足、上年同期基數走高等因素影響，8月份CPI環比持平，同比由平轉降。



從同比看，8月份居民消費價格同比下降0.4%，上月為同比持平。居民消費價格同比由平轉降，主要是由於上年同期基數走高影響。去年8月份，由於夏季高溫和局地強降水，食品價格上漲比較明顯，帶動居民消費價格漲幅擴大，影響今年CPI同比回落。今年8月份食品價格同比下降4.3%，降幅比上月擴大2.7個百分點，對CPI同比下拉影響比上月擴大0.51個百分點。其中，豬肉、鮮菜和雞蛋價格同比降幅均超過10%。



他並表示，受食品價格同比降幅擴大影響，8月份居民消費價格同比下降，但扣除食品和能源後的核心CPI同比上漲0.9%，漲幅比上月擴大0.1個百分點，連續4個月漲幅擴大。可以看出，價格的積極變化在繼續累積。核心CPI同比漲幅擴大，主要是工業消費品價格和服務價格回升帶動。



也要看到，市場供求關系仍較突出，居民消費價格運行仍處於低位。下階段要繼續擴大國內需求，實施好提振消費專項行動，持續擴大有效投資，縱深推進全國統一大市場建設，加強重點行業產能治理，促進價格合理回升。