15/09/2025 12:09

【數據解讀】統計局：三季度經濟運行有望保持穩中有進發展態勢

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》國新辦就8月份國民經濟運行情況舉行新聞發布會，國家統計局新聞發言人付凌暉表示，從7、8月份數據來看，一系列宏觀政策持續發力，工業和服務業保持較快增長，消費、進出口規模仍然在擴大，就業物價總體穩定，新質生產力培育壯大，國民經濟延續穩中有進發展態勢。綜合來看，隨著宏觀政策持續發力，三季度經濟運行有望保持穩中有進發展態勢。



他表示，從發展動能來看，新質生產力繼續培育壯大。7、8月份規模以上高技術製造業增加值增速均為9.3%，明顯快於規模以上工業增長。工業機器人、新能源汽車產量繼續保持兩位數增長。數字化、綠色化轉型持續深入，數字產品製造、實物商品網上零售額增勢不減。同時，高水平開放持續推進，貿易多元化成效明顯，對共建「一帶一路」國家進出口保持較快增長；民生保障有力有效，民生領域投入持續加大。



他又指出，今年以來，扣除房地產開發投資，中國民間項目投資基本穩定。從未來發展看，我國經濟發展空間廣闊，民間投資增長有支撐。