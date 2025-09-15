直播中 : hot talk 1點鐘 - Futu特約Hot Talk Monday：內地三頭馬車數據遜預期！摩通降泡泡瑪特目標價兩成半 反映熱度已退減？甲骨文連挫兩日點部署？
26,448.44
+60.28
(+0.23%)
26,488
+101
(+0.38%)
高水40
9,387.09
+22.15
(+0.24%)
6,049.55
+60.28
(+1.01%)
1,993.97億
3,867.23
-3.37
(-0.087%)
4,540.60
+18.60
(+0.411%)
13,046.24
+122.11
(+0.945%)
2,586.95
+11.91
(+0.46%)
116,484.4700
+1,216.4600
(1.055%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.1888
歐元最佳客戶買入價
9.1392
英鎊最佳客戶買入價
10.5661
日圓最佳客戶買入價
5.2850
恒生指數
26,448.44
+60.28
(+0.23%)
期指
高水40
26,488
+101
(+0.38%)
國企指數
9,387.09
+22.15
(+0.24%)
科技指數
6,049.55
+60.28
(+1.01%)
大市成交
1,993.97億
股票
1,803.06億
(90.426%)
窩輪
72.32億
(3.627%)
牛熊證
118.59億
(5.948%)
即時更新：15/09/2025 14:00
可賣空股票總成交
1,353.76億
主板賣空
200.60億
(14.818%)
半日數據，更新：15/09/2025 12:40
上証指數
成交：8,039.35億
3,867.23
-3.37
(-0.087%)
滬深300
4,540.60
+18.60
(+0.411%)
深証成指
13,046.24
+122.11
(+0.945%)
MSCI中國A50
2,586.95
+11.91
(+0.46%)
比特幣
資料由Binance提供
116,484.4700
+1,216.4600
(1.055%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0923
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1888
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1392
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5661
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2850
