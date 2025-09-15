15/09/2025 15:53

PAObank:中期財務目標為收支平衡，料最快第四季推出投資服務

《經濟通通訊社15日專訊》平保(02318)旗下PAObank成立5周年，該行開展與中國平安保險（香港）的戰略合作，PAObank與平安香港的戰略合作率先從客戶權益出發，銀行客戶享受理財服務的同時，可額外獲贈旅遊保險保障，平安香港的客戶投保時亦可享存款優惠。



PAObank行政總裁姚文松表示，該行在個人銀行業務方面，正進行牌照申請，期望今年內推出投資服務，屆時將提供美股、港股、基金等產品，料最快今年第四季推出上述投資服務。



他指出，該行的個人銀行業務勢頭強勁，截至2025年6月30日，客戶存款總額為59.4億元，按年升41%。在中小企業務方面，截至2025年6月30日，客戶貸款和墊款總額為37.2億元，按年增長41%。



他提及，正評估是否需要增設線下分行，但需視乎相關產品的需求而定，未有實質時間表，並強調現時優先著重在提升服務，並指中期財務目標為收支平衡，希望「愈快愈好」。



他續指，希望今年內能推出與費用收入相關的產品，並推行薄利多銷策略，希望收入增長可以快過成本增長，從而收窄虧損。



該行於2025年7月獲陸控(06623)增資2億元，他表示，希望未來能繼續獲得增資，形容股東的支持不可或缺，並指平保為非常龐大的企業，故未來該行在資本方面毋需外來投資。(bn)