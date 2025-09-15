26,446.56
+58.40
(+0.22%)
26,480
+93
(+0.35%)
高水33
9,384.76
+19.82
(+0.21%)
6,043.61
+54.34
(+0.91%)
2,901.95億
3,860.50
-10.10
(-0.261%)
4,533.06
+11.06
(+0.245%)
13,005.77
+81.64
(+0.632%)
2,582.29
+7.25
(+0.28%)
114,661.8000
-606.2100
(-0.526%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.1873
歐元最佳客戶買入價
9.1392
英鎊最佳客戶買入價
10.5860
日圓最佳客戶買入價
5.2848
