26,446.56
+58.40
(+0.22%)
26,527
+48
(+0.18%)
高水80
9,384.76
+19.82
(+0.21%)
6,043.61
+54.34
(+0.91%)
2,901.95億
3,860.50
-10.10
(-0.261%)
4,533.06
+11.06
(+0.245%)
13,005.77
+81.64
(+0.632%)
2,582.29
+7.25
(+0.28%)
114,975.0000
-293.0100
(-0.254%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0929
澳元最佳客戶買入價
5.1886
歐元最佳客戶買入價
9.1480
英鎊最佳客戶買入價
10.5836
日圓最佳客戶買入價
5.2875
恒生指數
26,446.56
+58.40
(+0.22%)
期指(夜)
高水80
26,527
+48
(+0.18%)
國企指數
9,384.76
+19.82
(+0.21%)
科技指數
6,043.61
+54.34
(+0.91%)
大市成交
2,901.95億
股票
2,691.75億
(92.757%)
窩輪
81.72億
(2.816%)
牛熊證
128.48億
(4.427%)
15/09/2025 17:59
可賣空股票總成交
2,532.12億
主板賣空
428.85億
(16.936%)
15/09/2025 16:59
上証指數
成交：9,861.72億
3,860.50
-10.10
(-0.261%)
滬深300
4,533.06
+11.06
(+0.245%)
深証成指
13,005.77
+81.64
(+0.632%)
MSCI中國A50
2,582.29
+7.25
(+0.28%)
比特幣
資料由Binance提供
114,975.0000
-293.0100
(-0.254%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0929
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1886
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1480
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5836
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2875
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,642.7300
+4.7600
+0.131%
XAG 白銀現貨
42.2136
+0.1164
+0.277%
15/09/2025 20:05
即將公佈經濟數據
加拿大-製造業銷售(月率)
即將公佈
15/09/2025 20:30
前值
0.30%
市場預測
1.80%
美國-紐約聯邦儲備銀行製造業指數
即將公佈
15/09/2025 20:30
前值
11.90
市場預測
5.00
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
114,975.00
-293.01
-0.254%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,528.6900
-75.7900
-1.646%
Dogecoin-狗狗幣-DOGE DOGE 狗狗幣
0.2648
-0.0132
-4.731%
15/09/2025 20:05
