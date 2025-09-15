直播中 : hot talk 1點鐘 - Futu特約Hot Talk Monday：內地三頭馬車數據遜預期！摩通降泡泡瑪特目標價兩成半 反映熱度已退減？甲骨文連挫兩日點部署？
直播中 : hot talk 1點鐘 - Futu特約Hot Talk Monday：內地三頭馬車數據遜預期！摩通降泡泡瑪特目標價兩成半 反映熱度已退減？甲骨文連挫兩日點部署？
26,448.13
+59.97
(+0.23%)
26,487
+100
(+0.38%)
高水39
9,387.95
+23.01
(+0.25%)
6,048.54
+59.27
(+0.99%)
1,995.23億
3,866.55
-4.05
(-0.105%)
4,539.78
+17.78
(+0.393%)
13,040.43
+116.30
(+0.900%)
2,585.80
+10.76
(+0.42%)
116,486.5900
+1,218.5800
(1.057%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.1888
歐元最佳客戶買入價
9.1392
英鎊最佳客戶買入價
10.5661
日圓最佳客戶買入價
5.2850
恒生指數
26,448.13
+59.97
(+0.23%)
期指
高水39
26,487
+100
(+0.38%)
國企指數
9,387.95
+23.01
(+0.25%)
科技指數
6,048.54
+59.27
(+0.99%)
大市成交
1,995.23億
股票
1,804.32億
(90.432%)
窩輪
72.32億
(3.625%)
牛熊證
118.59億
(5.944%)
即時更新：15/09/2025 14:00
可賣空股票總成交
1,353.76億
主板賣空
200.60億
(14.818%)
半日數據，更新：15/09/2025 12:40
上証指數
成交：8,046.61億
3,866.55
-4.05
(-0.105%)
滬深300
4,539.78
+17.78
(+0.393%)
深証成指
13,040.43
+116.30
(+0.900%)
MSCI中國A50
2,585.80
+10.76
(+0.42%)
比特幣
資料由Binance提供
116,486.5900
+1,218.5800
(1.057%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0923
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1888
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1392
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5661
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2850
【夏日海鮮拼盤超抵食推介】用戶專享95折！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
116,486.59
+1,218.58
+1.057%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,662.0200
+57.5400
+1.250%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.8590
+0.0170
+2.019%
更新：15/09/2025 13:55
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.06%
1個月
3.19%
3個月
3.30%
更新：15/09/2025 11:15
