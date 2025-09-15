直播中 : hot talk 1點鐘 - Futu特約Hot Talk Monday：內地三頭馬車數據遜預期！摩通降泡泡瑪特目標價兩成半 反映熱度已退減？甲骨文連挫兩日點部署？
Futu特約Hot Talk Monday：內地三頭馬車數據遜預期！摩通降泡泡瑪特目標價兩成半 反映熱度已退減？甲骨文連挫兩日點部署？
26,444.35
+56.19
(+0.21%)
26,485
+98
(+0.37%)
高水41
9,386.17
+21.23
(+0.23%)
6,048.23
+58.96
(+0.98%)
1,995.60億
3,866.50
-4.10
(-0.106%)
4,539.29
+17.29
(+0.382%)
13,041.99
+117.86
(+0.912%)
2,586.39
+11.35
(+0.44%)
116,478.2500
+1,210.2400
(1.050%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.1888
歐元最佳客戶買入價
9.1392
英鎊最佳客戶買入價
10.5661
日圓最佳客戶買入價
5.2850
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,444.35
+56.19
(+0.21%)
期指
高水41
26,485
+98
(+0.37%)
國企指數
9,386.17
+21.23
(+0.23%)
科技指數
6,048.23
+58.96
(+0.98%)
大市成交
1,995.60億
股票
1,804.69億
(90.433%)
窩輪
72.32億
(3.624%)
牛熊證
118.59億
(5.943%)
即時更新：15/09/2025 14:00
可賣空股票總成交
1,353.76億
主板賣空
200.60億
(14.818%)
半日數據，更新：15/09/2025 12:40
上証指數
成交：8,049.82億
3,866.50
-4.10
(-0.106%)
滬深300
4,539.29
+17.29
(+0.382%)
深証成指
13,041.99
+117.86
(+0.912%)
MSCI中國A50
2,586.39
+11.35
(+0.44%)
比特幣
資料由Binance提供
116,478.2500
+1,210.2400
(1.050%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0923
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1888
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1392
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5661
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2850
