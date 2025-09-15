15/09/2025 12:58

香港政府2025年9月15日發行第10批銀色債券，保底息3.85厘，目標發行額500億港元（最高550億），年期3年，多家銀行券商提供3至12項費用豁免優惠。



事實要點：

▷ 耀才證券推「十二免」優惠（含認購、存倉、轉倉等）

▷ 富邦銀行推「八免」優惠（含新債申請費、轉出費等）

▷ 恒生銀行推「七免」+抽獎（20名1萬禮品卡、10名5克金牌）

▷ 保底息率3.85%+目標發行額500億（最高550億）

《經濟通通訊社記者吳仲賢15日報道》政府宣布發行第10批銀色債券，保底息3.85厘，目標發行額500億港元，最高可酌情上調至550億港元。每手一萬元，年期3年，每半年派息一次。銀債今日起供認購，一文看清銀行券商優惠！*滙豐為銀色債券提供「六免」優惠*滙豐為第十批銀色債券聯席安排行及配售銀行。合資格客戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交銀債認購申請。該行會繼續提供一系列手續費豁免優惠，包括認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費。*渣打銀行提供「五免」優惠*渣打香港表示，將為認購銀色債券的客戶提供多項收費豁免，包括手續費、提前贖回、託管服務、代收利息、贖回到期債券。客戶可透過網上銀行及分行遞交認購申請。*中銀香港︰豁免客戶認購及持有銀債相關費用*中銀香港表示，豁免客戶認購及持有銀債相關費用，包括認購手續費、代收利息費、轉入轉倉費、保管費、轉出轉倉費，並且不設存入費，不設提早贖回費，不設到期贖回費。*恒生推銀債「七免」優惠，網上認購可參加大抽獎*恒生銀行(00011)公布，為方便長者於本月15日開始認購第10批銀色債券，提供全方位線上線下認購渠道，並同時推出全部費用豁免優惠。包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回手續費、提前贖回手續費、債券轉入費以及債券轉出費。此外，於網上認購銀色債券或相關投資產品的恒生客戶可自動參加網上投資服務大抽獎，有機會贏取1萬元Apple Store禮品卡（名額20個）或恒生財神金牌（五克）（名額10個）。*信銀國際推出「七免」優惠*中信銀行（國際）表示，就新一批銀色零售債券推出「七免」優惠，包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。*工銀亞洲推出七大費用豁免優惠*中國工商銀行（亞洲）全力支持港府發行新一批銀色債券，特別推出七大費用豁免優惠，由2025年9月15日至29日，合資格客戶透過該行的網上銀行或親臨分行申請認購銀色零售債券，可獲豁免七項收費，包括認購手續費、代收利息費、贖回費（到期及提早）、存入費、託管費、轉入費及轉出費。*上海商業銀行推出銀色債券「七免」優惠*上海商業銀行宣布，推出銀色債券七免優惠，當中包括認購手續費、保管費、代收利息費、轉入債券之費用、轉出債券之費用、提前贖回費以及到期贖回費。*招商永隆推出銀色債券「六免」優惠*招商永隆銀行表示，為新一批銀色債券提供「六免」豁免優惠，包括手續費(0.15%)、債劵托管費、利息代收費、轉倉費、贖回費及提早贖回費。*大新銀行推出認購銀債手續費「7免」優惠*大新銀行宣布，推出認購銀色債券手續費「7免」優惠。客戶經該行成功認購銀色債券，相關交易可獲手續費豁免優惠，包括認購手續費、托管費、代收利息費、到期贖回費、存入費、提早贖回手續費以及轉出費。*華僑銀行香港推出7項銀債費用豁免優惠*華僑銀行（香港）推出7項銀色債券費用豁免優惠，合資格客戶可於2025年9月15日上午9時至9月29日下午2時透過OCBC華僑銀行香港任何分行申請認購銀色債券，並可享下列費用豁免，包括認購手續費、托管費、代收利息費、提前贖回費、轉入費、轉出費及到期贖回費。*星展推銀債「六免」優惠*通過星展認購銀債優惠包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。*富邦銀行推銀債「八免」優惠*富邦銀行（香港）表示，客戶認購銀色債券可享費用豁免，包括認購手續費、新債券申請費、存入費、託管費、代收利息費、到期贖回費、提早贖回費、轉出費（至其他銀行）。*耀才證券推銀債「十二免」優惠*耀才證券表示，客戶於該公司認購，可享有12項費用全免，包括利息、按金、認購手續費、存入費、存倉費、平台費、轉倉費、託管費、不動戶費、到期贖回費、提早贖回費及代收股息手續費。*凱基推出銀債「七免」認購優惠 *為配合新一批由政府發行的銀色債券，KGI凱基推出銀色債券「七大豁免」認購優惠，合資格客戶經凱基成功認購銀色債券，相關交易可獲以下七項費用豁免:認購手續費、存入費、託管費、代收利息費、到期贖回費、提前贖回費以及轉出費。*致富證券提供認購銀債「十二免」優惠*致富證券宣布提供銀色債券「十二免」優惠，包括免現金認購手續費、免孖展認購手續費、免孖展認購利息、免孖展認購按金、免存入費、免到期贖回費、免代收股息費、免存倉費、免不動戶費、免平台費、免託管費及免內部轉倉費。另外，致富同時亦提供額外優惠，新客於港九新界任何一間分行開戶認購即送200元超市現金券。