15/09/2025 11:01

【銀色債券】耀才建議認購20至50手銀債，料認購金額及人數與去年相若

《經濟通通訊社15日專訊》耀才證券金融(01428)公布，推出銀色債券「12項全免」優惠，當中包括利息100%全免、按金100%全免、認購手續費全免以及存入費全免等12項優惠。



耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，銀色債券提供3.85厘的保證息率，相較當前銀行12個月港元大額定期存款僅約2厘的利率，對銀髮族來說無疑有一定吸引力。目前即使100萬以上的大額定期存款，息率大都低於今次銀債，加上銀債不論銀碼大小，均可保證享有3.85厘息率。



他續指，市場普遍預期美國聯儲局將於本月減息，預示美國將進入減息周期，今次銀債必定會吸引合資格人士參與認購。建議客戶按自己能力，認購20至50手銀債，務求獲得最大分配。該行預計最終認購金額和人數與去年相若，將有30至35萬人參與認購。(bn)