26,446.56
+58.40
(+0.22%)
26,483
+4
(+0.02%)
高水36
9,384.76
+19.82
(+0.21%)
6,043.61
+54.34
(+0.91%)
2,901.95億
3,860.50
-10.10
(-0.261%)
4,533.06
+11.06
(+0.245%)
13,005.77
+81.64
(+0.632%)
2,582.29
+7.25
(+0.28%)
114,850.7900
-417.2200
(-0.362%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0929
澳元最佳客戶買入價
5.1886
歐元最佳客戶買入價
9.1480
英鎊最佳客戶買入價
10.5836
日圓最佳客戶買入價
5.2875
恒生指數
26,446.56
+58.40
(+0.22%)
期指(夜)
高水36
26,483
+4
(+0.02%)
國企指數
9,384.76
+19.82
(+0.21%)
科技指數
6,043.61
+54.34
(+0.91%)
大市成交
2,901.95億
股票
2,691.75億
(92.757%)
窩輪
81.72億
(2.816%)
牛熊證
128.48億
(4.427%)
即時更新：15/09/2025 17:59
可賣空股票總成交
2,532.12億
主板賣空
428.85億
(16.936%)
更新：15/09/2025 16:59
上証指數
成交：9,861.72億
3,860.50
-10.10
(-0.261%)
滬深300
4,533.06
+11.06
(+0.245%)
深証成指
13,005.77
+81.64
(+0.632%)
MSCI中國A50
2,582.29
+7.25
(+0.28%)
比特幣
資料由Binance提供
114,850.7900
-417.2200
(-0.362%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0929
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1886
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1480
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5836
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2875
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00388 香港交易所09992 泡泡瑪特00020 商湯－Ｗ00700 騰訊控股03690 美團－Ｗ
股票
ETF
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
114,850.79
-417.22
-0.362%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,521.3800
-83.1000
-1.805%
Dogecoin-狗狗幣-DOGE DOGE 狗狗幣
0.2630
-0.0149
-5.368%
更新：15/09/2025 18:35
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,644.9000
+6.9300
+0.190%
XAG 白銀現貨
42.2130
+0.1158
+0.275%
更新：15/09/2025 18:35
