15/09/2025 09:28

陳茂波：亞太區不斷加大可持續發展投入，料影響力投資管理基金規模增至6萬億美元

《經濟通通訊社15日專訊》財政司司長陳茂波發表網誌文章提及，今年「香港綠色周」的重點活動之一，包括亞洲公益創投網絡全球大會2025，吸引全球超過1500位在慈善事業、影響力投資和可持續金融等領域的領袖聚首香港，反映香港作為國際金融中心、亞洲區內領先的綠色和可持續金融樞紐，在「影響力投資」範疇上的地位。



陳茂波指出，亞太區對可持續發展的投入正不斷加大。以能源轉型為例，按估算去年亞太區在這方面的投入首次突破一萬億美元，佔全球相關投資約一半，較美洲地區多出一倍。中國在全球能源轉型投資總量上佔近40%外，在鋰電池、光伏板和電動車等新能源領域的領先技術和龐大產能，更是助力全球更好實現綠色轉型的支撐力量。



陳茂波表示，去年「影響力投資」管理資金的規模估計達到1.6萬億美元，預計到2031年更會增加到6萬億美元。當中的關鍵是如何將「影響力資金」與具社會意義的優質項目高效對接。



陳茂波建議，香港作為國際金融中心，可在構建蓬勃的「影響力投資」生態圈；助力建立國際信賴的標準和規則；以及推動更多的產品創新方面發揮積極貢獻。他亦指，港府會繼續努力豐富香港金融服務的內容和生態，讓香港這個國際金融中心更有活力、更具影響力，為國家的金融強國建設、人類的美好生活，以及世界的可持續發展，作出新的更大貢獻。(jl)