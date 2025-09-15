15/09/2025 11:47

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.06107 +42.774 一周 3.03726 +27.452 兩周 3.07405 +24.655 一個月 3.19036 +2.84 兩個月 3.25691 +6.596 三個月 3.3 +7.827 六個月 3.27512 +4.845 一年 3.28577 +5.839

《經濟通通訊社15日專訊》港元拆息再度上揚，而與樓按相關的一個月拆息連升兩日，報3.19036厘，升2.84基點，為8月29日後最高；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.3厘，升7.827基點。隔夜息報3.06107厘，升42.774基點；一周拆息升27.452基點，報3.03726厘，兩周則升24.655基點，報3.07405厘。長息方面，六個月拆息升4.845基點，報3.27512厘，一年期則升5.839基點，報3.28577厘。港元匯價今日在7.7826-7.7740之間上落，最新報7.7748。資料來源：香港銀行公會