15/09/2025 11:47
《港元利率》一個月拆息連升兩日報3.19厘，三個月拆息報3.3厘
《經濟通通訊社15日專訊》港元拆息再度上揚，而與樓按相關的一個月拆息連升兩日，報3.19036厘，升2.84基點，為8月29日後最高；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.3厘，升7.827基點。
隔夜息報3.06107厘，升42.774基點；一周拆息升27.452基點，報3.03726厘，兩周則升24.655基點，報3.07405厘。長息方面，六個月拆息升4.845基點，報3.27512厘，一年期則升5.839基點，報3.28577厘。
港元匯價今日在7.7826-7.7740之間上落，最新報7.7748。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.06107
|+42.774
|一周
|3.03726
|+27.452
|兩周
|3.07405
|+24.655
|一個月
|3.19036
|+2.84
|兩個月
|3.25691
|+6.596
|三個月
|3.3
|+7.827
|六個月
|3.27512
|+4.845
|一年
|3.28577
|+5.839
