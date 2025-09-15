15/09/2025 10:09

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

安聯預期聯儲局將於2025年9月16-17日會議宣布減息25基點至4%-4.25%，核心PCE通脹2.9%高於目標，就業市場疲軟及經濟停滯促成本月減息決策。



事實要點：

▷ 預期9月減息25基點（利率區間降至4%-4.25%）

▷ 核心PCE通脹同比2.9%（高於2%目標值）

▷ 短期利率市場反映年內三次減息預期（今夏初僅預期一次）

▷ 聯儲局褐皮書：近期經濟活動停滯，多數儲備區無變化

▷ 特朗普政府擬2026年5月提名新主席人選替換鮑威爾 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道15日專訊》在9月16日及17日聯儲局議息會議前，安聯投資全球固定收益首席投資總監Michael Krautzberger發表評論，重點如下：- 安聯預期美國聯儲局將於本周會議上宣布減息25個基點，將聯邦基金利率目標區間降至4%至4.25%。- 目前短期利率市場幾乎已完全反映今年最後三次聯儲局會議均減息的可能性，對比今夏初時市場僅預期一次減息。- 美國就業市場疲弱將支持近期改變的減息預期；通脹數據持續高於預期的可能性將是未來唯一可擾亂利率預期的因素。- 因美國經濟正面臨周期性與結構性雙重壓力，安聯仍確信孳息率曲線趨陡；雖然該行已於夏季適時進行部分獲利平倉。外匯方面，安聯認為美元持續面臨周期性增長與結構性阻力，這強化了安聯短倉美元兌一籃子貨幣的看法。聯儲局主席鮑威爾在最近的傑克遜霍爾央行行長會議上釋出鴿派政策訊號，而最新美國就業報告（加上年度基準修訂）進一步強化市場對聯儲局政策反應機制轉向關注經濟下行風險的預期。聯儲局最新發布的《褐皮書》亦顯示近期數月經濟活動基本停滯，大部分聯邦儲備區報告整體經濟活動變化甚微甚至毫無變化，夏季期間就業市場持續低迷。儘管聯儲局已在6月最新經濟預測中下調了經濟增長預測，並上調2025年與2026年的失業率及通脹預測，但其最新經濟展望可能傾向反映更多下行風險，藉此為下調2025年與2026年聯邦基金利率預測提供依據。儘管美國關稅政策的影響持續滲透至通脹數據--聯儲局看重的核心個人消費支出(PCE)通脹指標同比增長達2.9%，遠高於目標值--但同時實質GDP增長率已較2024年減半，再加上未來數月消費者實質收入將面臨進一步壓縮。此宏觀背景為聯儲局本月重啟減息周期創造契機，但鑑於通脹仍高於政策目標，安聯認為9月減息幅度更可能落在25個基點而非50個基點。9月之後，該行認為減息步伐可能將取決於就業市場惡化程度，惟若通脹出現上行意外，整體情勢將更趨複雜。該行相信，未來聯儲局政策預測中最大的變數，可能是特朗普政府對聯儲局日益增強的制度性壓力。特朗普正開始更強硬地推動改變聯儲局理事會的組成；同時已提出一份傾向「促進經濟增長」的候選人名單，以在2026年5月鮑威爾任期屆滿時接替聯儲局主席職位。因此，未來數月內，短期利率市場或會進一步下調聯邦基金利率的終點預期，遠低於當前長期中性利率預測的3%。安聯對美國孳息率曲線和美元的核心觀點近幾個月基本保持不變。儘管近期該行適時減少了部分美國孳息曲線風險敞口，但仍認為美國宏觀經濟和政策環境持續利好孳息率曲線陡峭化策略。在通脹上行風險不容忽視、聯儲局未來獨立性引發擔憂的背景下，該行同樣看好美國抗通脹債券(TIPS)的配置價值。外匯方面，鑒於美國經濟面臨的周期性與結構性挑戰，安聯維持看淡美元的立場。(hl)