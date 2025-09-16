16/09/2025 10:23

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

聯儲局2025年9月減息預期獲90%市場參與者認同，消費者信心指數下滑，投資策略建議配置5%-8%資金於加密貨幣



事實要點：

▷ 利率期貨顯示市場預期2025年底前減息（原文未提次數）

▷ 消費者信心指數下滑（原文未提具體數值）

▷ 第三季企業財報需超預期才能影響市場

▷ 建議增持7-10年期美國國債平衡風險

▷ 加密貨幣配置比例5%-8%（對沖美元貶值）



（註：原文未提供具體減息次數、消費者信心指數數值等數據，依要求保留框架但標註限制） More ▼ Less ▲

《創富理財》聯儲局的減息大計，在過去幾個月猶如一場全城期待的盛大派對。然而，當利率期貨數據清楚揭示，市場不只為9月減息預留席位，甚至連年底減多少都已心中有數。當一件事變得眾所周知，就失去了撼動市場的魔力。聯儲局的利率決策堪稱全球最公開透明的「秘密」之一，當高達九成的市場參與者都預期減息時，這個「利好」消息的藥效早已被股市提前吸收。俗語說「意外才是最大的驚喜」，若劇本早已公諸於世，還能指望什麼催化劑來點燃下一波升勢呢？*減息的三張面孔：天使、凡人，還是魔鬼？*歷史告訴我們，減息並非總是股市的靈丹妙藥，關鍵在於其動機。聯儲局的減息大致可分三類：第一種是「危機應對型」，如金融海嘯期間，股市通常反應負面；第二種是「預防性減息」，在經濟衰退前出手，理論上屬利多，但過猶不及恐引發「停滯性通脹」的擔憂；最糟糕的第三種則是出於政治壓力等「其他因素」，對市場無疑是毒藥。綜觀當前形勢，這次減息更像第二種，但利多早已被市場消化，要尋找下一個驅動美股上漲的引擎，顯然需要新的故事。*引擎熄火？尋找美股下一波催化劑*既然減息的利多已出盡，投資者是否就能安心？恐怕事情沒那麼簡單。尋找新的驅動引擎，前景似乎蒙上一層薄霧。企業強勁財報已是舊聞，除非第三季有驚喜，否則難再掀波瀾；全球關稅環境不明，除AI領域外，資本支出難有亮點；美元弱勢與通脹疑慮，也不利國際資金流入。更值得注意的是，作為經濟領先指標的消費者信心指數正在下滑，為前景投下陰影。當前股市估值已不便宜，股價表現甚至超越盈利趨勢，投資者猶如走在鋼索上，需加倍小心。*攻守兼備，在新航線中尋找彼岸*在「盛極之後」的微妙時刻，投資布局應攻守兼備與多元化。股票方面，除持有美國優質龍頭企業外，也應將目光分散至日本（內需及中小型股）及中港市場（醫療、AI、電動車等）的潛力板塊。為平衡風險，可增持7至10年期美國國債作為「壓艙石」。此外，另類資產成為了極佳的避險工具，過去一年美元兌比特幣和黃金大幅貶值。建議將部分資金(5%-8%)配置於加密貨幣，以捕捉超額回報並應對長期「去美元化」趨勢。畢竟，當舊地圖不再管用時，唯有敢於探索新航線的投資者，才能安然抵達彼岸。《KGI凱基首席投資總監 梁啟棠》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。