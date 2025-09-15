15/09/2025 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價貶37點子，止兩連升，報7.1056
《經濟通通訊社15日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1056，較上個交易日跌37點子，止兩連升，和市場預測偏強約160點，上個交易日報7.1019。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1056
|+37.00
|1歐元/人民幣
|8.3327
|+1.00
|100日圓/人民幣
|4.8147
|-116.00
|1港元/人民幣
|0.9133
|+13.80
|1英鎊/人民幣
|9.6351
|-64.00
|1澳元/人民幣
|4.7258
|-62.00
|1紐元/人民幣
|4.2332
|-113.00
|1新加坡/人民幣
|5.5412
|-5.00
|1瑞郎/人民幣
|8.9227
|-11.00
|1加元/人民幣
|5.1366
|+25.00
|1人民幣/林吉特
|0.5910
|-24.80
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.7510
|-1679.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4443
|-3.00
|1人民幣/韓元
|195.8500
|+31.00