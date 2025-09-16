15/09/2025 16:58

【關稅戰】商務部：反對以「涉俄」為由對中國採取經貿限制措施

《經濟通通訊社15日專訊》對於美方要求七國集團及北約以中國購買俄羅斯石油為由，對中國徵收50%-100%關稅，商務部新聞發言人回應記者提問時表示：中方一貫反對以所謂「涉俄」為由，對中國採取經貿限制措施。美方此次意圖脅迫相關方面，以購買俄羅斯石油為由，對中國加徵「次級關稅」，是典型的單邊霸凌和經濟脅迫行徑，嚴重違反中美兩國元首通話共識，可能對全球貿易和產供鏈穩定造成嚴重沖擊，中方對此堅決反對。如果任何方面損害中方利益，中方將採取一切必要措施維護自身合法權益。



發言人稱，希望美方謹言慎行，與中方相向而行，繼續通過平等對話協商妥善解決經貿分歧。同時，也希望相關方面堅持原則，與中方一道，共同維護世界貿易秩序和全球產供鏈安全穩定。



據此前外媒報道，美國總統特朗普表示呼籲所有北約國家停止購買俄羅斯石油，他還表示，應當對中國徵收50%至100%的關稅，直至俄烏戰爭結束，以削弱中方對俄國的經濟影響力。(wn)