15/09/2025 08:31

【關稅戰】中美西班牙首日經貿會談結束，周一繼續

《經濟通通訊社15日專訊》中美兩國官員周日（9月14日）在馬德里舉行首日會談，雙方會面持續近6小時後結束，據報討論了貿易關係、中國短視頻應用TikTok資產剝離期限，以及華盛頓要求其盟國就中國購買俄羅斯石油徵收關稅的問題。



兩國代表團分別由中國國務院副總理何立峰，以及美國財長貝森特率領，這也是雙方第四次在歐洲舉行會晤。美財長貝森特在離開會場時告訴記者：「我們明早繼續。」



《路透》指會談將於當地時間周一上午8點至10點恢復，雙方暫定於當日下午舉行會後新聞發布會。不過貿易專家表示，此次會談不太可能取得實質性突破。



*專家：馬德里會談目的為促成中美元首會面*



美國智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)高級研究員William Reinsch表示：「除非美國總統特朗普和中國國家主席習近平舉行一對一會談，否則預計美中之間不會達成任何實質性成果。這些會談的真正目的就是促成（特朗普和習近平）會談。」



特朗普曾多次表示有意舉行此類會談，但Reinsch稱，中方在對結果心中有數前不會同意舉行元首會談，而且中方正在推動美國進一步放寬對芯片和其他高科技產品的出口管制。(ry)