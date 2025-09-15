15/09/2025 09:09

【關稅戰】特朗普傳將第四度延長TikTok不賣就禁期限

《經濟通通訊社15日專訊》據《路透》轉述知情人士報道，美國特朗普政府預計將再次延長對中國字節跳動旗下短視頻應用TikTok的「不賣就禁」期限。美國要求字節在限期內剝離TikTok在美國的資產，否則將關閉TikTok，原定期限為9月17日。



這將是特朗普批准的第四次聯邦執法緩期，該法律原本規定字節跳動必須在2025年1月19日之前出售。上個月特朗普表示，他已經為TikTok找到美國買家，並可能進一步延長最後期限。



長期以來，華盛頓的對華鷹派一直擔心中國政府會利用TikTok監視美國民眾，而特朗普則表示他希望保持TikTok運作。在2024年總統大選中，TikTok曾幫助特朗普爭取年輕選民。



*消息稱9月17日前料不會達成協議*



TikTok有關交易進展緩慢，因任何與美國買家共享TikTok演算法的協議，均需得到中國政府允許。交易於春季時就已在醞釀之中，但在特朗普宣布對華徵收高額關稅後，交易就此擱淺。



美國財政部長貝森特率領的代表團周日（14日）在西班牙與中國國務院副總理何立峰和中國國際貿易談判代表李成鋼展開會談，將涉及TikTok問題。但消息人士稱，預計在9月17日前不會達成協議。(ry)