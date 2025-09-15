15/09/2025 11:19

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

中國2025年8月規模以上工業增加值同比增5.2%（低於預期5.7%），社會消費品零售總額同比增3.4%（低於預期3.9%），均創近一年最低，分析指未來數月或推寬鬆政策。



事實要點：

▷ 8月工業增加值同比增5.2%（路透預期5.7%，一年最低）

▷ 8月社零總額同比增3.4%（路透預期3.9%，去年11月後最低）

▷ ING預測人行未來幾周降息10基點、降準50基點概率高

▷ EIU指四季度數據或更差，刺激政策可能性增

▷ 分析稱當前數據未觸發大規模刺激，因決策層聚焦債務化解 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社15日專訊》中國8月經濟數據全面遜預期，其中規模以上工業增加值同比增長5.2%，遜於《路透》調查預估中值5.7%，且增速創一年最低水平；社會消費品零售總額同比增長3.4%，亦不及預期3.9%，創去年11月以來最低水平。《路透》引述分析人士表示，8月經濟數據持續走弱，增長動能放緩已是趨勢而非短期波動。當前數據尚不足以立即觸發大規模刺激政策，因為決策層正專注於化解債務等長期任務。不過如果當前下滑態勢延續，貨幣和財政在內的寬鬆政策有望在未來幾個月內出台。*ING：未來幾周人行降準降息概率較高*ING大中華區首席經濟學家宋林表示，8月數據持續放緩，所有關鍵經濟指標再度低於市場預期。經濟進一步減速已不能簡單歸咎於天氣因素造成的暫時性擾動，因為目前經濟放緩趨勢已持續數月，且每月數據普遍低於預期。上半年經濟走勢強勁，或許促使決策者把注意力放在更長期重點上，如反內捲和「十五五」規劃的制定。但鑒於過去數月經濟的放緩態勢，有充分理由預計短期刺激會再次加大力度。現在評估個人消費貸款和服務業經營主體貸款「雙貼息」政策效果還為時過早，但考慮到經濟整體放緩，可能仍需要更多政策支持。未來幾周人行降息10基點、降準50基點的概率依然較高。*四季度數據或更差，出台刺激可能性增加*經濟學人智庫(EIU)中國高級經濟學家徐天辰說，原本預計在消費補貼背景下，9月之前的社零增速將保持在4%以上，因此本月數據令人失望。政府似乎正專注於其他優先事項，例如債務置換和欠款償還，這些事項佔用了原本用於公共投資的財政資源。隨著基數效應的加劇，四季度數據可能會更加糟糕。這將增加四季度出台刺激措施的可能性，包括貨幣寬鬆、將債務發行提前到今年，以及可能出現的財政赤字擴大。而澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，數據顯示經濟增長動能趨弱，但仍不足以觸發新一輪刺激。維持本月不降息的判斷。(ry)