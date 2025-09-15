26,463.48
+75.32
(+0.29%)
26,505
+118
(+0.45%)
高水42
9,396.45
+31.51
(+0.34%)
6,055.47
+66.20
(+1.11%)
1,620.06億
3,879.29
+8.69
(+0.225%)
4,560.73
+38.73
(+0.856%)
13,061.86
+137.73
(+1.066%)
2,597.94
+22.90
(+0.89%)
115,940.0000
+671.9900
(0.583%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0933
澳元最佳客戶買入價
5.1913
歐元最佳客戶買入價
9.1404
英鎊最佳客戶買入價
10.5663
日圓最佳客戶買入價
5.2843
恒生指數
26,463.48
+75.32
(+0.29%)
期指
高水42
26,505
+118
(+0.45%)
國企指數
9,396.45
+31.51
(+0.34%)
科技指數
6,055.47
+66.20
(+1.11%)
大市成交
1,620.06億
股票
1,439.93億
(88.882%)
窩輪
66.46億
(4.102%)
牛熊證
113.66億
(7.016%)
即時更新：15/09/2025 12:28
可賣空股票總成交
2,867.41億
主板賣空
441.97億
(15.414%)
更新：12/09/2025 16:59
上証指數
成交：6,461.06億
3,879.29
+8.69
(+0.225%)
滬深300
4,560.73
+38.73
(+0.856%)
深証成指
13,061.86
+137.73
(+1.066%)
MSCI中國A50
2,597.94
+22.90
(+0.89%)
比特幣
資料由Binance提供
115,940.0000
+671.9900
(0.583%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0933
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1913
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1404
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5663
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2843
定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
KRW 美元/南韓圜
1,386.4100
-7.2900
-0.523%
CNY 美元/人民幣
7.0881
-0.0157
-0.221%
JPY 美元/日圓
147.3620
-0.3090
-0.209%
更新：15/09/2025 12:25
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
滙豐, 中銀, 恒生
31/07/2025 12:12
5.500%
渣打香港, 建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
19/06/2025 13:02
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新重要數據
俄羅斯-國內生產總值(年率)
公佈值
1.10%
公佈日期
13/09/2025 00:00
印度-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.07%
公佈日期
12/09/2025 18:30
俄羅斯-官方指標利率
公佈值(比前值)
17.00%( -1.00%)
公佈日期
12/09/2025 18:30
