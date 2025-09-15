15/09/2025 11:36
【聚焦數據】內地8月原煤生產降幅收窄，原油生產增速加快
核心摘要：
2025年8月中國規模以上工業原煤產量3.9億噸，同比降3.2%（降幅較7月收窄0.6%），原油產量增2.4%至1826萬噸，加工量6346萬噸（增7.6%），風電增20.2%，水電降10.1%。
事實要點：
▷ 8月原油加工量6346萬噸（同比增7.6%）
▷ 8月原煤產量3.9億噸（同比降3.2%，降幅收窄0.6%）
▷ 8月風電產量同比增20.2%（增速較7月加快14.7%）
▷ 8月水電產量同比降10.1%（降幅較7月擴大0.3%）
▷ 8月原油產量1826萬噸（同比增2.4%，增速加快1.2%）
原煤生產降幅收窄。8月份，規上工業原煤產量3.9億噸，同比下降3.2%，降幅比7月份收窄0.6個百分點；日均產量1260萬噸。1-8月份，規上工業原煤產量31.7億噸，同比增長2.8%。
原油生產增速加快。8月份，規上工業原油產量1826萬噸，同比增長2.4%，增速比7月份加快1.2個百分點；日均產量58.9萬噸。1-8月份，規上工業原油產量14486萬噸，同比增長1.4%。
*原油加工增速加快，同比增7.6%*
原油加工較快增長。8月份，規上工業原油加工量6346萬噸，同比增長7.6%；日均加工204.7萬噸。1-8月份，規上工業原油加工量48807萬噸，同比增長3.2%。
天然氣生產穩定增長。8月份，規上工業天然氣產量212億立方米，同比增長5.9%；日均產量6.9億立方米。1-8月份，規上工業天然氣產量1737億立方米，同比增長6.1%。
*業風電增速加快，水電降幅擴大*
規上工業電力生產平穩增長。8月份，規上工業發電量9363億千瓦時，同比增長1.6%；日均發電首次突破300億千瓦時，達302.0億千瓦時。1-8月份，規上工業發電量64193億千瓦時，同比增長1.5%，扣除天數原因，日均發電量同比增長1.9%。
分品種看，8月份，規上工業風電增速加快，水電降幅擴大，火電、核電、太陽能發電增速放緩。其中，規上工業火電同比增長1.7%，增速比7月份放緩2.6個百分點；規上工業水電下降10.1%，降幅比7月份擴大0.3個百分點；規上工業核電增長5.9%，增速比7月份放緩2.4個百分點；規上工業風電增長20.2%，增速比7月份加快14.7個百分點；規上工業太陽能發電增長15.9%，增速比7月份放緩12.8個百分點。(jq)