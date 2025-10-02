15/09/2025 17:50

【ＡＩ】《人工智能安全治理框架》2.0版發布：完善優化風險分類，研究探索風險分級

《經濟通通訊社15日專訊》在今日的2025年國家網絡安全宣傳周主論壇上，《人工智能安全治理框架》2.0版（下稱《框架》2.0版）正式發布。



據介紹，為落實《全球人工智能治理倡議》，《人工智能安全治理框架》1.0版（下稱《框架》）於2024年9月發布，並受到國內外廣泛關注。一年來，人工智能技術和應用發展迅速，為應對新機遇新挑戰，在國家網信辦指導下，由國家互聯網應急中心牽頭組織人工智能專業機構、科研院所、行業企業聯合制定了《框架》2.0版。作為全國網安標委技術文件，《框架》2.0版在2024年《框架》基礎上，結合人工智能技術發展和應用實踐，持續跟蹤風險變化，完善優化風險分類，研究探索風險分級，動態調整更新防範治理措施。



國家互聯網應急中心負責人表示，《框架》2.0版的發布，順應全球人工智能發展潮流，統籌技術創新與治理實踐，在人工智能安全、倫理、治理等方面不斷深化共識，促進形成安全、可信、可控的人工智能發展生態，構建跨國界、跨領域、跨行業的協同治理格局。同時，有助於推進多邊機制下人工智能安全治理合作，推動世界範圍內技術成果的普惠共享，確保人類社會共享人工智能發展的紅利。(jq)