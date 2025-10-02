15/09/2025 18:01
【ＡＩ】河南：加快高端芯片研發，做強AI手機、個人計算機、大模型一體機等整機
核心摘要：
河南省政府2025年9月發布2025-2027年人工智能賦能工業化方案，目標2027年產業規模突破1600億元，聚焦高端芯片、AI終端及算力設施建設，並推動新能源汽車智能化升級。
事實要點：
▷ 2027年人工智能產業規模目標1600億元人民幣
▷ 建設國家超算互聯網核心節點及河南空港智算中心
▷ 支持企業打造5G全連接工廠，爭創工業互聯網標識解析頂級節點
▷ 新能源汽車技術攻關涵蓋動力電池、電機、電控系統
▷ 推動大模型在自動駕駛感知、規劃、控制環節應用
方案還提出，完善算力和網絡設施。深度融入全國一體化算力網，加快國家超算互聯網核心節點、河南空港智算中心等建設，推進區域算力資源調度和協同。支持企業打造5G全連接工廠，爭創國家工業互聯網標識解析頂級節點，加快二級節點建設和應用推廣。
*到2027年人工智能產業規模突破1600億*
到2027年，規模以上工業企業智能應用場景覆蓋範圍實現從單點突破向綜合集成躍升，人工智能產業規模突破1600億元人民幣，建成全國重要的人工智能產業高地和創新應用示範區。
新能源汽車產業方面，《方案》提出，運用人工智能算法加強反應機理、關鍵材料、系統設計、製備工藝等技術攻關，發展高性能動力電池、電機和電控系統。建設柔性智能製造單元，發展模塊化生產方式，實現多車型混流生產。推動新能源汽車智能化、網聯化升級，加快大模型在感知、規劃和控制等環節深度賦能，突破高階自動駕駛技術。(jq)