解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

河南省政府2025年9月發布2025-2027年人工智能賦能工業化方案，目標2027年產業規模突破1600億元，聚焦高端芯片、AI終端及算力設施建設，並推動新能源汽車智能化升級。



事實要點：

▷ 2027年人工智能產業規模目標1600億元人民幣

▷ 建設國家超算互聯網核心節點及河南空港智算中心

▷ 支持企業打造5G全連接工廠，爭創工業互聯網標識解析頂級節點

▷ 新能源汽車技術攻關涵蓋動力電池、電機、電控系統

▷ 推動大模型在自動駕駛感知、規劃、控制環節應用 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社15日專訊》河南省人民政府辦公廳印發《河南省加快人工智能賦能新型工業化行動方案(2025-2027年)》。方案提出，突破人工智能終端。加快高端芯片研發，做強人工智能手機、個人計算機、大模型一體機等整機。圍繞智慧城市、智慧教育、智慧環保、智慧交通、智慧醫療等領域需求，發展智能傳感器、集成電路等高端元器件和人工智能視聽終端、醫養終端、車載終端、工業級人工智能終端，支持終端產品與大模型融合創新，探索全新產品形態。方案還提出，完善算力和網絡設施。深度融入全國一體化算力網，加快國家超算互聯網核心節點、河南空港智算中心等建設，推進區域算力資源調度和協同。支持企業打造5G全連接工廠，爭創國家工業互聯網標識解析頂級節點，加快二級節點建設和應用推廣。*到2027年人工智能產業規模突破1600億*到2027年，規模以上工業企業智能應用場景覆蓋範圍實現從單點突破向綜合集成躍升，人工智能產業規模突破1600億元人民幣，建成全國重要的人工智能產業高地和創新應用示範區。新能源汽車產業方面，《方案》提出，運用人工智能算法加強反應機理、關鍵材料、系統設計、製備工藝等技術攻關，發展高性能動力電池、電機和電控系統。建設柔性智能製造單元，發展模塊化生產方式，實現多車型混流生產。推動新能源汽車智能化、網聯化升級，加快大模型在感知、規劃和控制等環節深度賦能，突破高階自動駕駛技術。(jq)