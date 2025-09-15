15/09/2025 11:18

期限 Shibor(%) 漲跌（基點/BP） 隔夜 1.4080 +4.10 1周 1.4700 +1.00 2周 1.5040 -2.00 1個月 1.5330 +0.10 3個月 1.5530 +0.00 6個月 1.6260 +0.20 9個月 1.6610 +0.60 1年 1.6710 +0.40

《經濟通通訊社15日專訊》人民銀行公布，今日進行2800億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.4%。公開市場今日有1915億元逆回購到期，即今日淨投放885億元。本周公開市場有12645億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期1915億元、2470億元、3040億元、2920億元、2300億元。此外，今天還有1200億元國庫現金定存到期。人民銀行上周五(12日)公告，為保持銀行體系流動性充裕，今日中國人民銀行將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展6000億元買斷式逆回購操作，期限為6個月(182天)。合併上周操作的三個月買斷式逆回購計算，9月買斷式逆回購淨投放規模已達3000億元。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)僅2周向下，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)