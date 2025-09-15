15/09/2025 09:58

《Ａ股焦點》黃金進出口政策擬放鬆，黃金股盤初回吐

《經濟通通訊社15日專訊》金價氣勢如虹，黃金股盤初回吐，曉程科技(深:300139)跌4.06%最傷，西部黃金(滬:601069)挫3.4%，招金黃金(深:000506)跌2.7%，湖南黃金(深:002155)跌2.6%，山金國際(深:000975)、四川黃金(深:001337)、赤峰黃金(滬:600988)等跟挫。



消息面上，中國人民銀行、海關總署發布關於黃金及黃金製品進出口准許證「非一批一證」徵求意見稿公開徵求意見。意見稿提出三方面優化內容：一是擴大《准許證》「非一批一證」海關使用範圍，從10個擴至15個，包括北京、上海、廣州、青島、深圳等。二是延長《准許證》「非一批一證」有效期，自簽發之日起9個月內有效。三是不限制《准許證》「非一批一證」使用次數，可以在有效期且不超過規定數量內不限制報關批次使用。(ry)