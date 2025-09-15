15/09/2025 09:39

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶16點子，報7.1240

《經濟通通訊社15日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1056，較上個交易日跌37點子，止兩連升，和市場預測偏強約160點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開16點子，報7.1240，上個交易日即期匯率收盤報7.1224。



美聯儲9月議息決議在即，上周五（12日）美元和美債收益率小幅反彈，修正此前美國就業數據不佳引發的跌勢，人民幣中間價順勢小跌，繼續穩定在7.10關口下方，各方也在等待中美一輪談判的最新進展以及美聯儲議息決議結果，短期即期匯率料延續震盪。



中金公司外匯團隊最新周度展望指出，若內外部環境推動人民幣即期匯率走強、中間價調升的正向循環，人民幣匯率有望恢復升值，否則或將保持偏低波動。若中間價繼續較快引導匯率升值，容易引發外匯市場的供不應求，推動人民幣短期內較快升值。



中美官員周日在馬德里就兩國緊張的貿易關係、中國短視頻應用TikTok即將到來的資產剝離最後期限及美國要求其盟友對中國徵收關稅以阻止其購買俄羅斯石油等問題舉行會談。(jq)



