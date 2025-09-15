15/09/2025 16:41

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌4點子，報7.1228

《經濟通通訊社15日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1228，較上個交易日4時30分收盤價跌4點子，全日在7.1186至7.1247之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升17點子，報7.1235。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1056，較上個交易日跌37點子，止兩連升，和市場預測偏強約160點。



交易員表示，本周美聯儲議息決議在即，短期人民幣即期大概率延續穩中略升走勢，整體幅度料有序可控，等待美元選擇方向。他們並指出，中國最新公布的經濟數據顯示復甦動能減弱，但A股表現相對強勢，部分抵消了即期匯率對疲軟經濟數據的反應，市場焦點仍在中美談判進展以及美聯儲寬鬆節奏上。



一外資行交易員稱，「美元/人民幣這周前半周估計還是波動不大，除非美元提前選擇方向……如果美元後面反彈，人民幣的調整空間應該有限」。(jq)