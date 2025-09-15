15/09/2025 11:00

《數字人幣》網信辦：探索使用數字人民幣等新型方式開展跨境支付

《經濟通通訊社15日專訊》國家網信辦近日就《促進和規範電子單證應用規定（徵求意見稿）》公開徵求意見。意見稿其中提到，鼓勵貨物貿易、物流、金融等領域機構和企業在開展業務時認可、使用電子單證，提升業務應用數字化水平，促進行業提質增效。鼓勵金融機構在依法合規、風險可控前提下，根據電子單證特點，探索使用數字人民幣等新型支付方式開展跨境支付，積極穩妥開展金融產品和服務模式創新。



意見稿表示，電子單證是指採用數據電文形式，能夠證明當事人之間存在貨物運輸、倉儲、貨物保險等法律關係的單證，包括電子提單、電子多式聯運單證、電子海運單、電子鐵路貨運單、電子航空貨運單、電子倉單、電子貨物保險單等。為促進和規範電子單證推廣應用，提高貨物貿易和運輸數字化水平，降低全社會物流成本，保障電子單證活動當事人合法權益，維護國家安全和社會公共利益，制定本規定。



意見稿又提出，鼓勵相關機構、組織和個人通過可靠的電子單證系統從事電子單證的簽發、存儲、變更、轉換、轉讓、質押、流轉等活動。電子單證系統運營者應當加強風險管理，完善業務流程，支持相關方在簽發時確認電子單證信息，防範電子單證記載貨物信息與實際貨物信息不符的風險。(sl)