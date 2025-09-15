26,485.90
+97.74
(+0.37%)
26,515
+128
(+0.49%)
高水29
9,399.07
+34.13
(+0.36%)
6,058.62
+69.35
(+1.16%)
1,283.16億
3,872.24
+1.64
(+0.042%)
4,559.53
+37.53
(+0.830%)
13,064.53
+140.40
(+1.086%)
2,597.37
+22.33
(+0.87%)
115,379.9900
+111.9800
(0.097%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0933
澳元最佳客戶買入價
5.1840
歐元最佳客戶買入價
9.1370
英鎊最佳客戶買入價
10.5621
日圓最佳客戶買入價
5.2807
恒生指數
26,485.90
+97.74
(+0.37%)
期指
高水29
26,515
+128
(+0.49%)
國企指數
9,399.07
+34.13
(+0.36%)
科技指數
6,058.62
+69.35
(+1.16%)
大市成交
1,283.16億
股票
1,121.16億
(87.375%)
窩輪
58.78億
(4.581%)
牛熊證
103.23億
(8.045%)
即時更新：15/09/2025 10:57
可賣空股票總成交
2,867.41億
主板賣空
441.97億
(15.414%)
更新：12/09/2025 16:59
上証指數
成交：5,704.58億
3,872.24
+1.64
(+0.042%)
滬深300
4,559.53
+37.53
(+0.830%)
深証成指
13,064.53
+140.40
(+1.086%)
MSCI中國A50
2,597.37
+22.33
(+0.87%)
比特幣
資料由Binance提供
115,379.9900
+111.9800
(0.097%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0933
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1840
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1370
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5621
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2807
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
115,379.99
+111.98
+0.097%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,622.0700
+17.5900
+0.382%
Litecoin-萊特幣-LTC LTC 萊特幣
115.7700
+0.6700
+0.582%
更新：15/09/2025 10:55
評論
美元匯率-最大跌幅
KRW 美元/南韓圜
1,388.4400
-5.2600
-0.377%
CNY 美元/人民幣
7.0881
-0.0157
-0.221%
JPY 美元/日圓
147.5040
-0.1670
-0.113%
更新：15/09/2025 10:55
最新
人氣
