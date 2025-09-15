15/09/2025 10:00

【聚焦數據】內地8月工業增加值增5.2%，遜預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》國家統計局公布，8月全國規模以上工業增加值增5.2%，遜預期增5.7%，為2024年8月(增4.5%)以來最低。1-8月，工業增加值同比增長6.2%。



8月份，分三大門類看，採礦業增加值同比增長5.1%，製造業增長5.7%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長2.4%。裝備製造業增加值同比增長8.1%，高技術製造業增加值增長9.3%，分別快於全部規模以上工業增加值2.9和4.1個百分點。



分經濟類型看，國有控股企業增加值同比增長4.7%；股份制企業增長6.0%，外商及港澳台投資企業增長2.3%；私營企業增長4.6%。



分產品看，3D打印設備、新能源汽車、工業機器人等產品產量同比分別增長40.4%、22.7%、14.4%。



1-7月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額40204億元，同比下降1.7%。