15/09/2025 10:00
【聚焦數據】首8月固定資產投資微增0.5%，大遜預期
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》國家統計局公布，首8月固定資產投資326111億元人民幣，同比微增0.5%，大遜預期增1.4%，累計增速創五年最低水平。
1-8月份，扣除房地產開發投資，全國固定資產投資增長4.2%。分領域看，基礎設施投資同比增長2.0%，製造業投資增長5.1%，房地產開發投資下降12.9%。全國新建商品房銷售面積57304萬平方米，同比下降4.7%；新建商品房銷售額55015億元，下降7.3%。
分產業看，第一產業投資同比增長5.5%，第二產業投資增長7.6%，第三產業投資下降3.4%。民間投資同比下降2.3%；扣除房地產開發投資，民間投資增長3.0%。
高技術產業中，信息服務業，航空、航天器及設備製造業，計算機及辦公設備製造業投資同比分別增長34.1%、28.0%、12.6%。
