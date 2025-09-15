15/09/2025 10:00
【聚焦數據】內地8月社會消費品零售總額增3.4%，遜預期
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》國家統計局公布，內地8月社會消費品零售總額39668億元（人民幣．下同），同比增長3.4%，遜預期增3.9%，為去年11月（增3%）最低。1-8月份，社會消費品零售總額323906億元，同比增長4.6%。
8月份，按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額34387億元，同比增長3.2%；鄉村消費品零售額5281億元，增長4.6%。
*以舊換新政策效果繼續顯現*
按消費類型分，商品零售額35172億元，增長3.6%；餐飲收入4496億元，增長2.1%。基本生活類和部分升級類商品銷售增勢良好，限額以上單位日用品類、糧油食品類、體育娛樂用品類商品零售額分別增長7.7%、5.8%、16.9%。消費品以舊換新政策效果繼續顯現，限額以上單位家具類、家用電器和音像器材類、文化辦公用品類、通訊器材類商品零售額分別增長18.6%、14.3%、14.2%、7.3%。
8月份，按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額34387億元，同比增長3.2%；鄉村消費品零售額5281億元，增長4.6%。
*以舊換新政策效果繼續顯現*
按消費類型分，商品零售額35172億元，增長3.6%；餐飲收入4496億元，增長2.1%。基本生活類和部分升級類商品銷售增勢良好，限額以上單位日用品類、糧油食品類、體育娛樂用品類商品零售額分別增長7.7%、5.8%、16.9%。消費品以舊換新政策效果繼續顯現，限額以上單位家具類、家用電器和音像器材類、文化辦公用品類、通訊器材類商品零售額分別增長18.6%、14.3%、14.2%、7.3%。