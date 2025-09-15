15/09/2025 10:00
【聚焦數據】首8月地產投資降12.9%，商品房銷售額跌7.3%
解讀
免責聲明
本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
核心摘要：
國家統計局2025年9月15日公布，1-8月全國房地產開發投資60309億元人民幣，同比下降12.9%；商品房銷售額55015億元，降7.3%，景氣指數93.05創2月以來新低。
事實要點：
▷ 1-8月房地產開發投資60309億元（降12.9%，住宅降11.9%）
▷ 房地產開發企業到位資金64318億元（降8.0%，國內貸款增0.2%）
▷ 商品房待售面積76169萬平方米（8月較7月減317萬㎡）
▷ 房屋新開工面積39801萬平方米（降19.5%，住宅降18.3%）
▷ 8月房地產景氣指數93.05（較7月降0.28，今年最低）
1-8月，新建商品房銷售額55015億元，下降7.3%，降幅較1-7月擴大0.8個百分點；其中住宅銷售額下降7.0%。1-8月，新建商品房銷售面積57304萬平方米，同比下降4.7%；其中住宅銷售面積下降4.7%。
8月末，商品房待售面積76169萬平方米，比7月末減少317萬平方米。其中，住宅待售面積減少307萬平方米。
*首8月房地產開發企業到位資金降8%*
1-8月，房地產開發企業房屋施工面積643109萬平方米，同比下降9.3%。其中，住宅施工面積448460萬平方米，下降9.6%。房屋新開工面積39801萬平方米，下降19.5%。其中，住宅新開工面積29304萬平方米，下降18.3%。房屋竣工面積27694萬平方米，下降17.0%。其中，住宅竣工面積19876萬平方米，下降18.5%。
1-8月，房地產開發企業到位資金64318億元，同比下降8.0%，降幅較1-7月擴大0.5個百分點。其中，國內貸款10232億元，增長0.2%；利用外資18億元，下降11.5%；自籌資金22974億元，下降8.9%；定金及預收款18844億元，下降10.5%；個人按揭貸款8857億元，下降10.5%。
8月，房地產開發景氣指數為93.05，較7月下降0.28，為今年2月以來最低。