恒生指數
26,477.30
+89.14
(+0.34%)
期指
高水29
26,506
+119
(+0.45%)
國企指數
9,396.20
+31.26
(+0.33%)
科技指數
6,053.92
+64.65
(+1.08%)
大市成交
1,288.34億
股票
1,126.34億
(87.425%)
窩輪
58.78億
(4.562%)
牛熊證
103.23億
(8.012%)
即時更新：15/09/2025 10:58
可賣空股票總成交
2,867.41億
主板賣空
441.97億
(15.414%)
更新：12/09/2025 16:59
上証指數
成交：5,722.00億
3,870.09
-0.51
(-0.013%)
滬深300
4,556.33
+34.33
(+0.759%)
深証成指
13,056.28
+132.15
(+1.023%)
MSCI中國A50
2,596.00
+20.96
(+0.81%)
比特幣
資料由Binance提供
115,386.4600
+118.4500
(0.103%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0933
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1850
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1350
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5593
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2802
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.06%
3個月國債孳息率
4.08%
10年-3個月國債孳息率
-0.02%
更新：12/09/2025 16:15
最新重要數據
俄羅斯-國內生產總值(年率)
公佈值
1.10%
公佈日期
13/09/2025 00:00
印度-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.07%
公佈日期
12/09/2025 18:30
俄羅斯-官方指標利率
公佈值(比前值)
17.00%( -1.00%)
公佈日期
12/09/2025 18:30
