15/09/2025 16:13

【關稅戰】傳中方已邀特朗普訪華但未獲回應，外交部：無可奉告

《經濟通通訊社15日專訊》英國《金融時報》上周六(13日)報道指，中方已邀請美國總統特朗普今年訪華，與中國國家主席習近平舉行會談，但由於中美在貿易和芬太尼問題上仍有顯著分歧，白宮尚未作出回應。



美國《華爾街日報》今日亦報道稱，中國外交官過去兩個月積極向白宮示好，希望爭取特朗普在10月南韓亞太經合會峰會前訪問北京。報道還稱，北京計劃在9月稍晚派國務院總理李強赴紐約出席聯合國大會，向美釋放訊號：若特朗普今年訪華，習近平明年願赴美參加二十國集團（G20）領袖峰會。



對此，中國外交部發言人林劍今日在例行記者會表示，「我沒有可以提供的信息」，並強調中美雙方的溝通渠道是暢通的。



至於外電指，美國民主黨已要求特朗普政府向中國施壓，要求任何雙邊貿易協議都應包括要求中國減少工業產能過剩的約束性要求，林劍表示，炒作所謂「中國產能過剩」，背離客觀事實和經濟規律，是為保護主義提供借口，真實目的是遏制中國的高質量發展。中方對此堅決反對。(sl)