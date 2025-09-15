26,475.88
+87.72
(+0.33%)
26,513
+126
(+0.48%)
高水37
9,395.11
+30.17
(+0.32%)
6,053.30
+64.03
(+1.07%)
1,289.26億
3,870.32
-0.28
(-0.007%)
4,556.48
+34.48
(+0.762%)
13,054.96
+130.83
(+1.012%)
2,596.00
+20.96
(+0.81%)
115,379.9900
+111.9800
(0.097%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0933
澳元最佳客戶買入價
5.1840
歐元最佳客戶買入價
9.1370
英鎊最佳客戶買入價
10.5621
日圓最佳客戶買入價
5.2807
恒生指數
26,475.88
+87.72
(+0.33%)
期指
高水37
26,513
+126
(+0.48%)
國企指數
9,395.11
+30.17
(+0.32%)
科技指數
6,053.30
+64.03
(+1.07%)
大市成交
1,289.26億
股票
1,127.25億
(87.434%)
窩輪
58.78億
(4.559%)
牛熊證
103.23億
(8.007%)
15/09/2025 10:58
可賣空股票總成交
2,867.41億
主板賣空
441.97億
(15.414%)
12/09/2025 16:59
上証指數
成交：5,725.98億
3,870.32
-0.28
(-0.007%)
滬深300
4,556.48
+34.48
(+0.762%)
深証成指
13,054.96
+130.83
(+1.012%)
MSCI中國A50
2,596.00
+20.96
(+0.81%)
比特幣
資料由Binance提供
115,379.9900
+111.9800
(0.097%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0933
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1840
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1370
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5621
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2807
德國-批發物價(月率)
即將公佈
15/09/2025 14:00
前值
-0.10%
市場預測
--
德國-批發物價(年率)
即將公佈
15/09/2025 14:00
前值
0.50%
市場預測
--
