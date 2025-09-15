15/09/2025 09:24

《一股定輸贏》本周美股市場焦點落在9月16-17日嘅聯儲局聯邦公開市場委員會(FOMC)議息會議。根據CME FedWatch數據，目前市場預計減息25基點機率已高唱入雲，大家主要是正在留意聯儲局主席鮑威爾將喺17日會後記者會如何應對提問，這包括更新經濟預測(dot plot)顯示2025年餘下時間減息次數多與少？由於目前市場最「鴿」的估計是全年減100基點，而經濟展望倘若過於悲觀又會引發股市調整？這些問題的答案將在本周揭曉。部署來看，有部分市場人士正預期17日聯儲局議息後，不論結果如何市場將出現明顯調整，即是「好消息出貨」效應，這是由於現時減息預期已充分反映在指數近期不斷破頂之升勢之上，獲利回吐誘因精漸漸累積。整體而言，雖然筆者認為AI基本面強勁以及聯儲局邁向減息步伐將支持美股中長期向上，但現時VIX恐慌指數目前處於偏低位置，指數在現階段高水平，在議息會議過後繼續沖高的的值博空間是十分之低。除此之外，市場另一焦點則落在上周Oracle(ORCL)引發嘅AI熱潮能否延續。事實上，Oracle上周公布強勁業績，觸發股價單日暴漲35.95%，這個熱潮源自Oracle同OpenAI簽訂3000億美元數據中心協議，以及與xAI等合作，市場現時正預測相關雲業務預訂額將達至5000億美元或以上，再度AI基礎設施需求爆發，熱潮更可望持續至2026-27年。在另一市場方面，港股本周繼續扮演「遊樂場」角色，吸引更多內地及國際資金進場。技術上，恒生指數受惠人民幣穩定以及北水推動下近期企穩25000點之上，只要50天線持續守穩，相信整體太漲小回格局要繼續維持的問題不大。此外，大家仍需留意在西班牙馬德里舉行中美貿易談判，討論重點關稅高低固然是焦點，但相信市場亦會留意晶片發展以至上游資源（稀土）等討論情況。需留意的是，由於A股9月至今並未有呈現任何升勢，故此港股在本周等待議息前，可能會出現獲利回吐，升勢累積較多的指數大價股份，例如騰訊(00700)以及阿里巴巴(09988)等可以先行獲利輪動至較落後板塊，筆者就會簡簡單單留意內險以及券商等行業。最後，股份方面，可開始留意十一黃金周（10月1-8日）相關旅遊股同航空股。預計中國旅遊人次將出現破紀錄的情況，而港股之受惠股份則包括國泰航空(00293)、攜程集團(09961)以及金沙中國(01928)，整體嚟講，內地延長假期效應將刺激旅遊產業鏈，提振消費情緒。《華富建業證券投資策略聯席總監 阮子曦》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。