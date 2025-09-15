直播中 : 開市Good Morning - 超級議息周前夕點部署？💰阿里有望帶領大市向上？商務部對美晶片反傾銷調查！
直播中 : 開市Good Morning - 超級議息周前夕點部署？💰阿里有望帶領大市向上？商務部對美晶片反傾銷調查！
26,308.91
-79.25
(-0.30%)
26,342
-45
(-0.17%)
高水33
9,342.30
-22.64
(-0.24%)
5,982.40
-6.87
(-0.11%)
29.37億
3,870.53
-0.07
(-0.002%)
4,522.00
0.00
(0.000%)
0.000
(0.000%)
--
--
(--)
114,908.4000
-359.6100
(-0.312%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0933
澳元最佳客戶買入價
5.1860
歐元最佳客戶買入價
9.1440
英鎊最佳客戶買入價
10.5700
日圓最佳客戶買入價
5.2840
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,308.91
-79.25
(-0.30%)
期指
高水33
26,342
-45
(-0.17%)
國企指數
9,342.30
-22.64
(-0.24%)
科技指數
5,982.40
-6.87
(-0.11%)
大市成交
29.37億
股票
29.37億
(100.000%)
窩輪
--
(0.000%)
牛熊證
--
(0.000%)
即時更新：15/09/2025 09:24
可賣空股票總成交
2,867.41億
主板賣空
441.97億
(15.414%)
更新：12/09/2025 16:59
上証指數
成交：--
3,870.53
-0.07
(-0.002%)
滬深300
4,522.00
0.00
(0.000%)
深証成指
0.000
(0.000%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
114,908.4000
-359.6100
(-0.312%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0933
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1860
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1440
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5700
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2840
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

18
十月
紅磡香港體育館｜香港限定版「杜德偉Get Up世界巡迴演唱會香港站」10月18、19日 紅磡香港體育館｜香港限定版「杜德偉Get Up世界巡迴演唱會香港站」10月18、19日
音樂會
紅磡香港體育館｜香港限定版「杜德偉Get Up世界巡迴演唱會香港站」10月18、19日
推介度：
18/10/2025 - 19/10/2025
01
十月
維多利亞港兩岸｜2025年國慶煙花匯演 維多利亞港兩岸｜2025年國慶煙花匯演
大型盛事 節慶活動
維多利亞港兩岸｜2025年國慶煙花匯演
推介度：
01/10/2025
免費
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00020 商湯－Ｗ00005 滙豐控股00700 騰訊控股02013 微盟集團00941 中國移動
股票
ETF
Highlight:
【夏日海鮮拼盤超抵食推介】用戶專享95折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最佳銀行兌換
日圓兌港元
電匯客戶買入
0.0528
電匯客戶賣出
0.0526
更新：15/09/2025 09:20:44
最新重要數據
新西蘭-製造業採購經理人指數
公佈值
49.90
公佈日期
12/09/2025 06:30
美國-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.90%
公佈日期
11/09/2025 20:30
歐元區-官方指標利率
公佈值(比前值)
2.15%( 0.00%)
公佈日期
11/09/2025 20:15
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
114,908.40
-359.61
-0.312%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,588.6800
-15.8000
-0.343%
Dogecoin-狗狗幣-DOGE DOGE 狗狗幣
0.2759
-0.0021
-0.745%
更新：15/09/2025 09:20
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處