15/09/2025 09:50

【美國議息】聯儲局理事庫克購買了「度假屋」，而不是「住所」，與白宮欺詐指控不符

《經濟通通訊社15日專訊》貸款文件顯示，聯儲局理事庫克曾將位於亞特蘭大的房產稱為「度假屋」，與白宮宣布解僱她的欺詐指控不符。



一家信用合作社於2021年5月28日，即庫克購買房產前數周，出具這份貸款估算文件。內文顯示，她曾告知銀行，該房產不會是她的主要住所。



據路透社引述兩名房地產專家的說法，這些文件似乎與特朗普政府，用以證明庫克不適合擔任聯儲局理事的材料相互矛盾。



他們認為，特朗普政府指控庫克存在抵押貸款欺詐行為，理由是庫克曾在亞特蘭大和密歇根的兩筆貸款文件上，簽署聲明承諾將這兩處房產作為主要居所。



該兩處房產是特朗普罷免庫克的按揭欺詐案核心。美國司法部已就這一指控展開刑事調查，並對阻止特朗普罷免庫克的法官裁定提出上訴。(rc)