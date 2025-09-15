15/09/2025 10:47

【外圍經濟】貝萊德押注英國數據中心市場，計劃投資5億英鎊

《經濟通通訊社15日專訊》貝萊德計劃向英國數據中心市場被忽視的領域，投入高達5億英鎊（約6.78億美元）。這一投資承諾是在貝萊德行政總裁芬克，準備隨美國總統特朗普對英國進行國是訪問之際公布。



根據聲明，貝萊德已在倫敦東部收購一塊土地，將用於與數據中心營運商Gravity Edge合作設立一家新合資企業。貝萊德全球房地產業務聯席主管Thomas Mueller-Borja受訪時表示，這家名為Digital Gravity Partners的合資企業，將專注收購利用率不足的現有數據中心。



貝萊德初始超過1億英鎊的投資，將來自其12億歐元的Europe Property Fund VI，該基金已於7月完成募資。相比於面向超大規模客戶、需要數十億資本支出的大型開發項目，投資於服務企業客戶的小型設施，將擴大貝萊德未來出售這些升級資產時的潛在買家範圍。(rc)