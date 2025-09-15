15/09/2025 10:49

【關稅戰】花旗：日本5500億美元投資基金或推動美元走弱、日圓走強

《經濟通通訊社15日專訊》花旗表示，美日關稅協議中涉及的5500億美元投資基金，可能將催生某種形式的雙邊「迷你海湖莊園協議」，推動美元走弱、日圓走強。



花旗分析師Osamu Takashima指出，日本計劃向美國投資的5500億美元資金來源，可能嚴重依賴日本的1.3萬億美元外匯儲備。如果日本透過出售短期美債來為長期投資基金融資，這種資金調動可能會推高美國長期債券孳息率。



為了穩定市場，美國可能向日本施壓，要求在管理外匯儲備時延長所持美債的期限。花旗相信，從貨幣政策的角度來看，美元走弱和日圓走強的持續性傾向將會存在。(rc)