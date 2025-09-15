15/09/2025 14:41

【關稅戰】特朗普關稅前景面臨法律考驗，財赤削減計劃或受到威脅

《經濟通通訊社15日專訊》特朗普關稅前景面臨考驗，有被法院推翻的風險，可能令該國本已脆弱的財政進一步動搖。



特朗普及財長貝森特等高級官員聲稱，減稅政策、監管鬆綁以及來自企業，以及外國的巨額投資承諾，將刺激經濟成長並提升政府收入，聯邦借款需求將在未來數年下降。不過，許多經濟學家質疑這一前景，但幾乎沒人否認加徵關稅確實為財政部帶來新的現金流。



彭博經濟分析指出，大部分新增關稅收入來自特朗普根據《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)加徵的關稅。不過，8月29日聯邦上訴法院的裁決已對該舉措的合法性提出質疑。貝森特警告稱，除非已同意審理此案的最高法院最終支持總統一方，否則政府可能需退還大筆關稅資金。



若關稅收入被取消，債券投資者和經濟學家將只能依賴對經濟增長和生產力提升的樂觀預期，來支撐對美國融資需求的信心。Wrightson ICAP首席經濟學家LouCrandall表示：「這就像一張未知的牌，等到關鍵時刻必須處理它，如果法院裁決對財政部不利，而政府又不希望赤字繼續擴大，那就必須出台某種政策應對，只是我們現在還不知道會是甚麼。」



Yale Budget Lab估算，如果相關IEEPA關稅被裁定無效，未來十年美國財政收入將減少約1.5萬億美元，僅剩下4960億美元來自其他仍生效的關稅。(rc)