15/09/2025 08:03

山東黃金(01787)終止向特定對象發行A股，不會重大不利影響生產經營

《經濟通通訊社15日專訊》山東黃金(01787)(滬:600547)公布，終止向特定對象發行A股，並撤回申請文件，不會對生產經營和業務發展造成重大不利影響。



該集團指，自發行A股預案公布以來，一直推進各項工作。近期以來，該集團綜合考慮當前資本市場整體運行情況，發揮境內外資本運作平台作用，進一步豐富融資渠道、優化調整融資方式，已於近日成功實施H股配售，募集資金已於上周二（9日）到帳。該集團結合生產經營實際情況，經與相關各方溝通及論證和決策，決定終止發行事項，並撤回申請文件。申請撤回向特定對象發行A股尚需上交所同意。(wh)