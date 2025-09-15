直播中 : 開市Good Morning - 超級議息周前夕點部署？💰阿里有望帶領大市向上？商務部對美晶片反傾銷調查！
直播中 : 開市Good Morning - 超級議息周前夕點部署？💰阿里有望帶領大市向上？商務部對美晶片反傾銷調查！
26,308.91
-79.25
(-0.30%)
26,351
-36
(-0.14%)
高水42
9,342.30
-22.64
(-0.24%)
5,982.40
-6.87
(-0.11%)
29.37億
3,870.53
-0.07
(-0.002%)
4,522.00
0.00
(0.000%)
0.000
(0.000%)
2,577.68
+2.64
(+0.10%)
114,908.4000
-359.6100
(-0.312%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0933
澳元最佳客戶買入價
5.1860
歐元最佳客戶買入價
9.1440
英鎊最佳客戶買入價
10.5700
日圓最佳客戶買入價
5.2840
即時更新：15/09/2025 09:25
可賣空股票總成交
2,867.41億
主板賣空
441.97億
(15.414%)
更新：12/09/2025 16:59
資料由Binance提供
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
114,908.40
-359.61
-0.312%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,588.3800
-16.1000
-0.350%
Dogecoin-狗狗幣-DOGE DOGE 狗狗幣
0.2759
-0.0021
-0.745%
更新：15/09/2025 09:21
最佳銀行兌換
澳元兌港元
電匯客戶買入
5.1860
電匯客戶賣出
5.1660
更新：15/09/2025 09:20:57
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,629.1300
-8.8400
-0.243%
XAG 白銀現貨
42.0342
-0.0630
-0.150%
更新：15/09/2025 09:21
最新
