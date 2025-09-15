15/09/2025 08:14

陽光油砂(02012)與比特幣礦機設備供應商BitCruiser戰略合作建比特幣礦場

《經濟通通訊社15日專訊》陽光油砂(02012)公布，與國際比特幣礦機設備供應商BitCruiser Incorporated簽訂非約束性戰略合作協議。



該集團指，雙方將在加拿大陽光油砂擁有的片區共同建立大型比特幣礦場，該集團負責項目所需電力、天然氣能源及辦公住宿倉儲設備房等配套設施，Bitcruiser則負責投資比特幣挖礦設備及礦場建設運營，盡快組建雙方合作團隊，針對礦場開發與營運制訂實



施計劃。雙方戰略合作具體條款尚待進一步協商，雙方可能進一步簽署正式的、具有法律約束力協議。至於戰略協議期限為6個月，期限界滿時，任何一方均可終止或延長協議。(wh)