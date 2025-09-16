26,438.51
恒生指數
26,438.51
-8.05
(-0.03%)
期指(夜)
低水17
26,422
-42
(-0.16%)
國企指數
9,386.39
+1.63
(+0.02%)
科技指數
6,077.66
+34.05
(+0.56%)
大市成交
2,940.69億
股票
2,738.25億
(93.116%)
窩輪
79.12億
(2.691%)
牛熊證
123.32億
(4.193%)
即時更新：16/09/2025 17:59
可賣空股票總成交
2,500.34億
主板賣空
318.86億
(12.753%)
更新：16/09/2025 16:59
上証指數
成交：9,897.86億
3,861.87
+1.37
(+0.035%)
滬深300
4,523.34
-9.72
(-0.214%)
深証成指
13,063.97
+58.20
(+0.447%)
MSCI中國A50
2,573.79
-8.50
(-0.33%)
比特幣
資料由Binance提供
115,270.3500
-79.3600
(-0.069%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0946
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1923
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1906
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.6190
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3051
