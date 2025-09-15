16/09/2025 07:50

免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

2025年9月15日，市場預期聯儲局降息推動美股三大指數上漲，納指及標普500創收盤與盤中新高，Alphabet市值突破3萬億美元，美匯下跌0.32%至97.29點。



事實要點：

▷ 納指升207.65點至22348.75點，盤中高見22352.05點（歷史新高）

▷ Alphabet市值突破3萬億美元（第四家達此規模的美企）

▷ 特斯拉CEO馬斯克斥資10億美元增持股份（2020年後首次）

▷ 美匯指數跌0.32%至97.29點，現貨黃金升1%至3679美元/盎司

▷ 紐約期油漲0.9%至62.75美元，布蘭特期油漲0.7%至67.46美元

《經濟通通訊社16日專訊》聯儲局議息會議前夕，市場認為減息已無懸念，樂觀預期推動美國三大股指周一（15日）向好。在大型科技股帶動下，納斯達克指數與標準普爾500指數雙雙創下新高。道指收市升50.03點，或0.11%，報45884.25點；標普500指數升31.02點，或0.47%，報6615.31點；納指升207.65點，或0.94%，報22348.75點。納指盤中高見22352.05點，標普500指數一度升至6619.62點，兩者均創盤中新高。美國總統特朗普在社交平台發文，一方面稱中美在馬德里舉行的最新一輪經貿談判進展順利，另一方面則再次向聯儲局施壓，敦促主席鮑威爾立即大幅減息，言論亦為市場情緒帶來支持。科技股表現突出，成為升市主要動力。谷歌母公司Alphabet(US.GOOGL)上漲4.5%，市值成功突破3萬億美元大關，成為繼蘋果、微軟和英偉達後，第四家達到此里程碑的美國企業，突顯了大型科技股的市場領導地位。特斯拉(US.TSLA)收市升3.6%，公司行政總裁馬斯克披露，斥資約10億美元大手增持公司股份，這是公司自2020年以來首次重大內部增持，消息刺激投資者信心。英偉達(US.NVDA)股價逆市受壓，日內下跌0.04%。公司遭中國國家市場監督管理總局點名，指其違反中國《反壟斷法》及先前批准收購時附加的限制性條件，依法決定對其展開進一步調查。*美匯小幅回落*美匯指數呈現小幅回落0.32%，報約97.29點，因投資者普遍預期聯儲局在本周將宣布減息。美元兌日圓匯率呈現回落，日內報約147.33，下跌約0.23%。歐元兌美元匯率報約1.177美元，微升約0.31%。*現貨黃金升約1%*現貨黃金價格和紐約期金均顯示出強勁的上漲趨勢。現貨黃金升約1%，報每盎司3679美元；紐約期金報每盎司3718美元，上升約0.8%，顯示黃金市場的強勁需求與投資者避險情緒持續高漲。國際原油市場延續震盪向上格局。紐約期油升至每桶約62.75美元，漲幅約0.9%。布蘭特期油價格升至每桶約67.46美元，漲幅約0.7%，受烏克蘭對俄羅斯能源設施的攻擊及地緣政治風險推動。(jf)