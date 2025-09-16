16/09/2025 08:26

【外圍經濟】馬斯克增持逾10億美元特斯拉股，盤前飆近8%，收市升3.6%

《經濟通通訊社16日專訊》特斯拉(US.TSLA)於盤前大漲近8%，一度高見430.36美元，創八個月新高，收市升3.6%。



馬斯克於9月12日罕有地動用個人資金，通過信託基金於公開市場分批購入約257萬股特斯拉普通股，每股買入價介乎371.38至396.54美元，總額超過10億美元，這是馬斯克歷來最大規模的一次個人增持。



馬斯克自2020年2月以來首次公開增持特斯拉股份，過往數年則主要出現減持以資助其他企業項目。這次大手吸納，被分析師及市場解讀為對特斯拉長遠前景的強烈信心，有助提振投資者對公司新一輪增長動能的預期，包括AI自動駕駛及能源儲存技術發展。(jf)