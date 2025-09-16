直播中 : 開市Good Morning - 美股、港股仲有幾多上升水位？🧑🏻‍🦳👨🏼‍🦳銀債開售 老友記不容錯過？🧸穀子概念股開始散水？
直播中 : 開市Good Morning - 美股、港股仲有幾多上升水位？🧑🏻‍🦳👨🏼‍🦳銀債開售 老友記不容錯過？🧸穀子概念股開始散水？
26,548.32
+101.76
(+0.38%)
26,568
+89
(+0.34%)
高水20
9,424.86
+40.10
(+0.43%)
6,102.62
+59.01
(+0.98%)
618.93億
3,863.83
+3.33
(+0.086%)
4,533.28
+0.22
(+0.005%)
13,028.47
+22.70
(+0.175%)
2,586.35
+4.06
(+0.16%)
115,076.0300
-273.6800
(-0.237%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0933
澳元最佳客戶買入價
5.1969
歐元最佳客戶買入價
9.1688
英鎊最佳客戶買入價
10.5996
日圓最佳客戶買入價
5.2874
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,548.32
+101.76
(+0.38%)
期指
高水20
26,568
+89
(+0.34%)
國企指數
9,424.86
+40.10
(+0.43%)
科技指數
6,102.62
+59.01
(+0.98%)
大市成交
618.93億
股票
549.51億
(88.784%)
窩輪
17.07億
(2.757%)
牛熊證
52.36億
(8.459%)
即時更新：16/09/2025 09:56
可賣空股票總成交
2,532.12億
主板賣空
428.85億
(16.936%)
更新：15/09/2025 16:59
上証指數
成交：2,781.67億
3,863.83
+3.33
(+0.086%)
滬深300
4,533.28
+0.22
(+0.005%)
深証成指
13,028.47
+22.70
(+0.175%)
MSCI中國A50
2,586.35
+4.06
(+0.16%)
比特幣
資料由Binance提供
115,076.0300
-273.6800
(-0.237%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0933
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1969
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1688
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5996
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2874
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

28
十一月
啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》 啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》
節慶活動 文化藝術
啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》
推介度：
28/11/2025 - 29/11/2025
01
八月
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音 大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音
展覽 文化藝術
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格...
推介度：
01/08/2025 - 07/06/2026
免費
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00005 滙豐控股00020 商湯－Ｗ00700 騰訊控股03690 美團－Ｗ00388 香港交易所
股票
ETF
Highlight:
【夏日海鮮拼盤超抵食推介】用戶專享95折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新重要數據
俄羅斯-國內生產總值(年率)
公佈值
1.10%
公佈日期
13/09/2025 00:00
印度-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.07%
公佈日期
12/09/2025 18:30
俄羅斯-官方指標利率
公佈值(比前值)
17.00%( -1.00%)
公佈日期
12/09/2025 18:30
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
115,076.03
-273.68
-0.237%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,518.6100
-5.1300
-0.113%
Stellar-恒星幣-XLM XLM 恒星幣
0.3775
-0.0031
-0.815%
更新：16/09/2025 09:55
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處