16/09/2025 11:20

【外圍經濟】蘋果iPhone 17系列上市首周銷量強勁，帶動股價升約1%

《經濟通通訊社16日專訊》蘋果(US.AAPL)於全球多地開售iPhone 17系列，首周市場需求大幅超越去年同期的iPhone 16系列，刺激股價升約1%。



摩根大通最新報告指出，以美國、中國、德國和英國為代表的主要市場，iPhone 17系列新機首周交貨周期普遍略高於iPhone 16系列同期，反映出今年需求大於供應。



以美國市場為例，iPhone 17基礎款與全新超薄機型iPhone 17 Air的交貨周期分別為4天與7天，明顯長於去年iPhone 16及Plus首周幾乎零天的交貨情況。



中國成績更為亮眼。新機在京東等主流電商平台預購開放僅一分鐘，即打破去年iPhone 16的首日預購總額，引發當地消費者搶購熱潮。



256GB儲存容量成為最受歡迎配置，顯見消費者對大容量的需求不斷增強。摩根大通預計，若此趨勢持續，基礎款iPhone 17系列的實際銷量將超市場預期，公司未來數季銷售可望進一步增長。(kk)