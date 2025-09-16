16/09/2025 15:43

【外圍經濟】美國聯邦航空局再批波音安全疏失，重罰310萬美元

《經濟通通訊社16日專訊》波音因連環安全違規，再度遭美國聯邦航空管理局(FAA)重罰310萬美元。



FAA證實，2023年9月至2024年2月期間，在波音華盛頓州倫頓737工廠與供應商Spirit AeroSystems堪薩斯州廠房，審核出數以百計質量系統違規，其中包括2024年1月阿拉斯加航空737 MAX 9型客機艙門緊急逃生門塞在高空脫落事故，以及未遵守標準流程、員工施壓安全專員準許不合規飛機出廠等嚴重失誤。



FAA指出，波音至少於兩架不合標準的飛機申請適航證書，部分內部員工更就交付期程對職責單位施壓，嚴重損害監管獨立性。除了罰款之外，FAA自事故發生後已將波音每月產線上限定為38架，並增派專責人員駐廠監管。



波音方面回應，正審視此處分，強調會繼續改革，致力於提升安全文化、產品品質及問責機制。(kk)