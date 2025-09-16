16/09/2025 16:44

《本港經濟》最新失業率維持3.7%，餐飲服務業失業情況持續上升

《經濟通通訊社16日專訊》根據政府統計處公布，今年6月至8月經季節性調整的失業率為3.7%，與今年5月至7月的數字相同；就業不足率則由今年5月至7月的1.4%上升至今年6月至8月的1.6%。



與今年5月至7月比較，在今年6月至8月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，上升主要見於餐飲服務活動業及製造業；而下跌則主要見於建造業，以及專業及商用服務業（不包括清潔及同類活動）。



就業不足率方面，上升主要見於餐飲服務活動業，以及藝術、娛樂及康樂活動業；而下跌則主要見於樓房裝飾、修葺及保養業。



總就業人數由今年5月至7月的367.13萬人，上升至今年6月至8月的368.06萬人，增加約9300人。同期的總勞動人口亦由381.62萬人上升至383.16萬人，增加約15400人。



失業人數（不經季節性調整）由今年5月至7月的14.5萬人上升至今年6月至8月的15.1萬人，增加約6000人。同期的就業不足人數亦由55200人上升至59400人，增加約4200人。



勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示，今年6月至8月經季節性調整的失業率維持在上一個三個月期間的3.7%不變，儘管就業情況會繼續受個別行業的經營狀況影響，但香港經濟穩定增長，以及政府多項增強經濟動能和提振消費的措施，將會為整體勞工需求提供支持。(ul)