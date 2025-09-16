直播中 : 開市Good Morning - 美股、港股仲有幾多上升水位？🧑🏻‍🦳👨🏼‍🦳銀債開售 老友記不容錯過？🧸穀子概念股開始散水？
26,540.87
+94.31
(+0.36%)
26,563
+84
(+0.32%)
高水22
9,421.29
+36.53
(+0.39%)
6,100.20
+56.59
(+0.94%)
621.47億
3,864.37
+3.87
(+0.100%)
4,533.54
+0.48
(+0.011%)
13,024.37
+18.60
(+0.143%)
2,586.22
+3.93
(+0.15%)
115,076.0300
-273.6800
(-0.237%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0933
澳元最佳客戶買入價
5.1969
歐元最佳客戶買入價
9.1688
英鎊最佳客戶買入價
10.5996
日圓最佳客戶買入價
5.2874
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
115,076.03
-273.68
-0.237%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,518.6100
-5.1300
-0.113%
Stellar-恒星幣-XLM XLM 恒星幣
0.3775
-0.0031
-0.815%
更新：16/09/2025 09:55
即將公佈經濟數據
日本-第三產業指數(月率)
即將公佈
16/09/2025 12:30
前值
0.50%
市場預測
0.10%
英國-國際勞工組織失業率
即將公佈
16/09/2025 14:00
前值
4.70%
市場預測
4.70%
美元匯率-最大跌幅
TWD 美元/新台幣
30.1265
-0.0676
-0.224%
THB 美元/泰銖
31.7840
-0.0260
-0.082%
KRW 美元/南韓圜
1,383.8900
-1.1200
-0.081%
更新：16/09/2025 09:55
