2025年9月16日，中美在西班牙馬德裏經貿會談達成框架共識，Alphabet市值首破3萬億美元，納指與標普500指數創新高，特斯拉獲馬斯克增持逾10億美元。



事實要點：

▷ Alphabet市值3萬億美元（美國第四家達標）

▷ 馬斯克增持特斯拉257萬股（均價371.38-396.54美元）

▷ 中美就TikTok、投資障礙等達成框架共識

▷ 納指漲0.94%至22348.75點（歷史新高）

▷ 銀色債券保證息率3.85%（首日平均認購30手）

2025年9月16日【要聞盤點】1、在聯儲局議息會議前夕，市場對減息的樂觀預期升溫，推動美國股市周一(15日)向好。在大型科技股帶動下，納斯達克指數與標準普爾500指數雙雙創下新高。周一科技股表現突出，成為升市主要動力。道指收市升50.03點，或0.11%，報45884.25點；標普500指數升31.02點，或0.47%，報6615.31點；納指升207.65點，或0.94%，報22348.75點。中國金龍指數升73點。日經期貨截至上午7時50分上升2.5點。2、中國與美國代表團在西班牙馬德裏完成為期兩天的經貿會談，雙方就以合作方式妥善解決TikTok相關問題、降低投資障礙及促進經貿合作達成基本框架共識。美國總統特朗普暗示，計劃於周五(19日)與中國國家主席習近平通話。3、前聖路易斯聯儲主席布拉德透露，與美國財長貝森特討論出任美聯儲主席可能性，並預計FOMC將降息25基點，今年累計降息75基點或屬合理。4、華爾街分析員指美經濟挑戰被低估，警告聯儲局本周減息可能成為「恐慌性減息周期」，特朗普敦促聯儲局主席鮑威爾大幅減息。5、國家外匯管理局發布通知，深化跨境投融資外匯管理改革，取消多項限制，包括外商投資企業再投資登記，並縮減資本項目收入使用負面清單。6、馬斯克於9月12日動用逾10億美元，罕有地增持特斯拉股份，購入257萬股，平均每股371.38至396.54美元，特斯拉盤前漲近8%，創八個月新高。7、中國市場監管總局指英偉達2020年收購以色列邁絡思違反《反壟斷法》及附加條件限制，交易金額達69億美元，相關問題或將進一步處理。8、Alphabet股價漲逾3%，至248.76美元，市值首次突破3萬億美元，成為美國第四家市值超過3萬億的上市公司，與英偉達、微軟及蘋果並列。9、第10批銀色債券今日起接受認購，保證息率3.85厘，每半年派息一次，每手1萬元入場費，3年息共1155元，首日平均認購30手，反應理想。【焦點股】蘋概股：舜宇光學(02382)、比亞迪電子(00285)、高偉電子 (01415)- 天風國際分析員郭明錤表示，iPhone 17首周末預購需求超iPhone 16汽車股：比亞迪(01211)、吉利汽車(00175)、小鵬汽車(09868)- 中汽協發布《汽車整車企業供應商賬款支付規範倡議》，多家車企發文響應金礦股：紫金礦業(02899)、山東黃金(01787)、招金礦業(01818)- 現貨金價漲1.0%，報3681.09美元/盎司，創歷史新高百度集團(09888)- 發行本金44億人幣優先無擔保票據，票據料今日上市寧德時代(03750)- 旗下鈉離子電池通過新國標認證，成全球首款通過新標產品中國國航(00753)- 8月乘客量按年跌0.2%，貨郵量按年升7%，整體表現穩定東方航空(00670)- 8月載客量升4%，累計8個月載客量升7%，航空需求回暖電影股：阿里影業(01060)、貓眼娛樂(01896)- 暑期營業性演出票房收入151.35億元人民幣增3.90%，觀眾人次增5.17%金蝶國際(00268)- 6825萬人幣向主席增持雲之家股權至逾70%龍蟠科技(02465)- 獲寧德時代採購材料，料銷售額逾60億人幣康龍化成(03759)- 附屬康龍紹興通過美國藥品生產質量標準鋼鋁股：中國東方集團(00581)、馬鞍山鋼鐵(00323)、鞍鋼股份(00347)- 美國擬擴大鋼鋁製品關稅範圍吉利汽車(00175)- 極氪私有化獲股東大會正式批准禾賽科技(02525)- 公開發售超購168倍，一手分配率30%，暗盤升7%【油金報價】紐約期油上漲0.06%，報美元63.34/桶布倫特期油上漲0.04%，報美元67.49/桶黃金現貨下跌0.02%，報美元36378.16/盎司黃金期貨下跌0.04%，報美元3717.52/盎司