直播中 : 開市Good Morning - 美股、港股仲有幾多上升水位？🧑🏻‍🦳👨🏼‍🦳銀債開售 老友記不容錯過？🧸穀子概念股開始散水？
26,541.35
+94.79
(+0.36%)
26,559
+80
(+0.30%)
高水18
9,422.48
+37.72
(+0.40%)
6,100.94
+57.33
(+0.95%)
623.44億
3,863.72
+3.22
(+0.083%)
4,532.54
-0.52
(-0.011%)
13,023.14
+17.37
(+0.134%)
2,586.22
+3.93
(+0.15%)
115,076.0300
-273.6800
(-0.237%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0933
澳元最佳客戶買入價
5.1969
歐元最佳客戶買入價
9.1688
英鎊最佳客戶買入價
10.5996
日圓最佳客戶買入價
5.2874
恒生指數
26,541.35
+94.79
(+0.36%)
期指
高水18
26,559
+80
(+0.30%)
國企指數
9,422.48
+37.72
(+0.40%)
科技指數
6,100.94
+57.33
(+0.95%)
大市成交
623.44億
股票
554.02億
(88.865%)
窩輪
17.07億
(2.737%)
牛熊證
52.36億
(8.398%)
即時更新：16/09/2025 09:56
可賣空股票總成交
2,532.12億
主板賣空
428.85億
(16.936%)
更新：15/09/2025 16:59
上証指數
成交：2,801.25億
3,863.72
+3.22
(+0.083%)
滬深300
4,532.54
-0.52
(-0.011%)
深証成指
13,023.14
+17.37
(+0.134%)
MSCI中國A50
2,586.22
+3.93
(+0.15%)
比特幣
資料由Binance提供
115,076.0300
-273.6800
(-0.237%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0933
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1969
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1688
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5996
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2874
新聞 新聞評論
最新重要數據
俄羅斯-國內生產總值(年率)
公佈值
1.10%
公佈日期
13/09/2025 00:00
印度-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.07%
公佈日期
12/09/2025 18:30
俄羅斯-官方指標利率
公佈值(比前值)
17.00%( -1.00%)
公佈日期
12/09/2025 18:30
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,678.0100
+1.3600
+0.037%
XAG 白銀現貨
42.6932
+0.0810
+0.190%
更新：16/09/2025 09:55
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.06%
1個月
3.19%
3個月
3.30%
更新：15/09/2025 11:15
